Ameerika Ühendriikide antidoping (USADA) on koroonaviiruse pandeemia tingimustes katsetanud viimase kahe nädala jooksul virtuaalset dopinguproovide võtmist.

Tegemist pole üksnes eriolukorrast lähtuva meetmega, vaid juba pikemalt kaalumisel olnud võimalusega ja praegune situatsioon maailmas on andnud sellele hoogu juurde, vahendab New York Times.

Kuidas see käib? Sportlane saab posti teel dopinguproovi andmiseks vajaliku varustuse, seejärel saab ta mingil hetkel testijalt videokõne, aetakse korda dokumendid, sportlane teeb video teel ülevaate oma tualettruumist, annab uriiniproovi (see ei jää kaamerapilti) ja kinnitab anuma korrektselt. Samamoodi käitub ta veretestiga ja mõlemad proovid saadetakse dopinguametnikele.

Hetkel kasutatakse sellist kontrolli programmiga vabatahtlikult liitunud sportlaste hulgas. Katsejäneseks on nõustunud olema näiteks jooksjad Noah Lyles, Allyson Felix ja ujuja Katie Ledecky. USADA teatel kokku umbes tosin sportlast.

"Ma olen väga rahul, et end üles andsin," kommenteeris viiekordne olümpiavõitja ja 15-kordne maailmameister Ledecky. "See tundus väga mugav."

200 meetri jooksu valitseva maailmameistri Lylesi sõnul seisneb ainus vahe selles, et nüüd peab ta ise mitmeid asju tegema. "Isiklikult eelistaks, et keegi oleks isiklikult siin, kuna see [virtuaalne test] paneb sind ise asjade eest vastutama," lausus 22-aastane sprinter.

Kuigi esialgu võib tunduda, et säärane käitumine võrreldes reaaleluga dopingukontrolliga annab rohkem võimalusi petmiseks, siis videosilla ja proovide ülekontrollimise käigus loodab USADA säärased katsed avastada.

USADA tegevjuhi Travis Tygarti sõnul on ta olnud ühenduses oma Saksamaa ja Norra ametikaaslastega, kes samuti virtuaalset testimist kaaluvad.