Olümpialegend Tõnu Endrekson otsustas aasta võrra karjääri pikendada

Tõnu Endrekson on otsustanud tippsportlase teed aasta võrra pikendada, et lõpetada karjäär ikkagi soovitult Tokyo olümpiaga. Praegu on vaja ennast vormis hoida, esimesi võistlusi pole oodata ilmselt enne sügist.

Kümme tiitlivõistluste medalit võitnud sõudja Tõnu Endrekson läheb veel uuele ringile. Plaan oli paarkümmend aastat väldanud sportlasteele punkt panna Tokyo olümpial – see juhtubki ilmselt nii, aga mitte sel suvel, vaid järgmisel.

"Tõepoolest, olen juba 40+ klubis, aga olümpiaga tahaks tegelikult punkti panna. Kuidagi nadi tundub hetkel pooleli jätta," tunnistas Endrekson ERR-ile. "Eks see on paras väljakutse. Lihtne ei saa olema. Juba praegu andis selg vahepeal tunda. Aga see on nipet-näpet. Motivatsioon on olemas, see on tähtsaim."

Endrekson ütles, et EOK ja kaitseväe toel saab ta olümpiani jäänud ajal rahulikult treeningutele keskenduda. Jätkamine oli vaja läbi rääkida ka kodus. "Ega see perele väga meeldiv uudis ei olnud, eriti abikaasale. Eks temagi lootis, et selle aastaga kõik lõppeb," avaldas Endrekson. "Eks lõpuks saab temagi aru, et vahva oleks olümpiaga punkt panna. Juba oli lootus, et jäänud on mõned kuud ja saab punkti panna. Nüüd vaja end uuesti kokku võtta."

Ehkki koroonaviiruse leviku tõttu jäid kevadised võistlused ära ja neljapaadil ei õnnestunud olümpiaküpsust veel tõestada, ei läinud Endreksoni sõnul treener Veikko Sinisalu juhendamisel tehtud töö vett vedama. Intensiivset osa tõmmati tagasi, keskendutakse aeroobsetele treeningutele.

"Momendil tulin vee pealt – 21 kilomeetrit ja tund ja 40 minutit. Õhtul on aeroobne, ratas. Nii ongi: veel, jalgrattaga, jooksmine, sõudeergomeeter, jõusaal," loetles Endrekson. "Kõik, mida karantiini tingimustes teha."

Kuna kogu võistlusvarustus jäi sõudjatel Itaaliasse, laenas Endreksonile treeninguteks ühepaadi Jüri Jaanson. Esimesi rahvusvahelisi võistlusi võib oodata kõige varem sügisel, kuhu kavandatakse Euroopa meistrivõistlusi.