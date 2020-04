Tokyo olümpia juht hoiatab mängude ärajäämise eest

Mori ütles intervjuus Jaapani päevalehele Nikkan Sports, et Tokyo olümpiat ei saa 2021. aastast edasi lükata, kui maailm on endiselt pandeemia haardes.

"Sellisel juhul jäetakse see (olümpia) ära," sõnas ta.

Mori tõi välja, et varem on olümpiamängud ära jäetud ainult sõjaajal ja ta võrdles võitlust koroonaviirusega võitlusega nähtamatu vaenlasega.

Kui viirus kontrolli alla saadakse, peetakse olümpiamängus järgmisel suvel rahus, ütles ta.

Tokyo olümpia korraldajad nõustusid märtsis sportlaste ja rahvusvaheliste organite survel mängude edasilükkamisega.

Korraldajad ja Jaapani ametnikud on öelnud, et edasilükatud olümpia annab võimaluse demonstreerida maailma triumfi koroonaviiruse üle. Nüüd on aga küsitud, kas aastane viivitus on piisav.

Jaapani meditsiiniliidu juht hoiatas teisipäeval, et ilma vaktsiinita oleks olümpia korraldamine erakordselt keeruline.

"Ma ei ütle, et seda ei peaks korraldama, kuid selle tegemine oleks erakordselt keeruline," ütles Yoshitake Yokokura.