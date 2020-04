Risto Lepp: oleme käsipallis õnneks harjunud suhteliselt väikeste rahadega

Käsipalliklubi HC Tallinn eestvedajast peatreener Risto Lepp tunnistab, et koroonakriis tuli meeskonna sisu ja arengut silmas pidades kehval ajal, ent midagi katki ei ole. Lepp usub, et klubi suurus ja ulatuslik noortesüsteem võimaldavad raske aja üle elada.

"Meil on klubi suur. Kõik noortegrupid on e-õppel, nagu koolgi. Meeste võistkonna plaanidest siis nii palju, et hetkel oli meil käimas kolmas hooaeg ja kui me projekti alustasime, siis ütlesime välja, et oleks tore kui see kolmas hooaeg lõppeks kõige kirkamalt ning väljavaated selleks olid head. Meeskond sai veel viimastel kuudel komplekteerimisel lisa – Sten Toomla liitus Soomest, Uku-Tanel Laast. Pommuudisena võib öelda, et Mikk Pinnonen treenis meiega juba kuu aega, kuid ma ei lubanud tal veel mängima hakata ja siis tuli kriis peale," rääkis Lepp ERR-ile antud intervjuus.

"Mul on isiklikult äärmiselt kahju, et meil selline tugev võistkond kokku sai ja seda kenaks realiseerimiseks ei saanud lõpuks kokku panna. Elu läheb aga edasi, saame hakkama ja hetkel on kõik treenimas individuaalse graafiku alusel. Loodame, et see olukord lõppeb võimalikult kiiresti, saame koos meeskonnaga esimesel võimalusel edasi treenida."

"Eks see selge ole, et tippsport saab siin väga suure löögi tänu sellele majanduslikule raskusele, mis meid lähitulevikus ees ootab. Ettevõtted tegutsevad ka hetkel pigem enda päästmiseks. Hetkel kõik need mõjud ei ole teada, aga õnneks käsipallis oleme harjunud suhteliselt väikeste rahadega. Mehed kindlasti enamuses jätkavad mängimist ka väiksemate stipendiumitega," usub HC Tallinna peatreener.

Kui palju on HC Tallinnal klubis lapsi ja kas nad jätkavad trennidega? "Meil on oma erinevate süsteemide all Tallinnas lapsi pooletuhande jagu ja küll me ellu jääme. Küll lapsevanemad ka hetkel näevad, et on ju tore kui treener nendega tegutseb, et nad liikuma saada. See on väga suur väljakutse ja ma ise arvan, et võib-olla noortesport tuleb siit kenasti välja. Sügisel komplekteerimisega ilmselt probleeme ei ole ja lastespordi kohapealt arvan, et kõik läheb ilusti," usub Lepp.