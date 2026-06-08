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Pantrite uus treener: mulle on meeldinud Eesti hokimängijate treenimine

Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Eesti koondis

Jäähokiklubi HC Panter uus peatreener on soomlane Petri Skriko, kellega sõlmiti 2-aastane leping. Skriko jätkab ka Eesti koondise peatreeneri ametis, aga soovis igapäevaselt taas rohkem treeneritööd teha.

"Mulle on meeldinud Eesti jäähokimängijate treenimine. Nad on väga entusiastlikud ja tahavad õppida. Mulle tundub ja nagu olen ka koondises näinud, et suudan neid aidata. Selles ametis ja siin Eestis saan edasi juhendada ka koondist. Selles mõttes tuli pakkumine väga hea ajastusega." ütles pantrite uus peatreener Skriko.

Meeskonna komplekteerimine uueks Balti liiga hooajaks seisab HC Pantril nüüd lähikuudel ees, mitmete mängijatega on eelkokkulepped sõlmitud. Esimesena sooviti klubis paika saada peatreener ja Skriko suured kogemused võiksid tulla kasuks mängijate arengule, aga ka laiemalt.

Ma usun, et tänu sellele saab ka HC Panter Eesti hokis veel suuremat tähelepanu ja meil õnnestub kaasata uusi toetajaid ja pealtvaatajaid ja nii edasi, ka uusi lapsi. See on lõpuks kõige tähtsam, et see kogukond kasvaks.

Sel kevadel kuulus Eesti jäähokikoondise koosseisu üheksa Pantri klubi mängijat.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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