McLareni tiimiboss: vormel-1 on väga hapras seisus

Ühendkuningriigi tiim McLaren ise on suurema osa töötajatest saatnud riigi toetatavale puhkusele ning kärpinud kõrgemapalgaliste juhtide ja sõitjate palkasid, kuid Browni sõnul sellest ei piisa. Tema seisukoht on, et kui vormelimaailm selles olukorras kohe agressiivselt härjal sarvist ei haara, siis läheb kaks tiimi hingusele juba lähiajal. "Pigem isegi neli meeskonda, kui me ei suuda seda õigesti lahendada," rääkis Brown BBC-le. "Arvestades aega, mis kulub ühe F1 meeskonna tippu viimiseks, samuti praegust majanduslikku olukorda ja tervishoiukriisi, siis pole mõeldav, et ukse taha tekiks järjekord inimestest, kes tahaksid nende meeskondade juhtimist üle võtta. Ma arvan, et vormel-1 sari on praegu väga hapras seisus."

Browni sõnul jääks sari ellu, kui kaduma läheks ehk üksainus tiim, sellest suuremat hoopi aga sari tema sõnul üle ei elaks. "Praegu on meil kümme meeskonda ja stardis 20 masinat. Meenutagem, et pärast ülemaailmset majanduskriisi, millest polegi nii kaua aega möödas, oli meil stardis 18 vormelit. See on ka ilmselt piir, millest allapoole langeda ei saa. See tähendab, et reaalsuses võime lubada ühe tiimi kadumist. Kahega oleme aga juba kriisitsoonis ja kolme puhul väga-väga tõsises seisus," hoiatas Brown BBC vahendusel.

Tema sõnul vajab spordiala ellujäämiseks lähitulevikus olulisi muutusi, sealhulgas eelarve ülempiiri alandamist, mida tiimibossid, FIA president Jean Todt ja F1 juhid ka esmaspäevasel telekonverentsil põhjalikult arutasid. Meeskonnad on juba mitteametlikult saavutanud kokkuleppe, et eelarve ülempiir tuuakse 150 miljoni euro pealt alla 138 miljonile, kuid McLareni sõnul on ka see ikkagi veel liiga kõrge ning pigem näeksid nad reaalsena 115 miljoni euro suurust ülempiiri.

Koroonakriisi tõttu on 2020. aasta esimesed kaheksa etappi ära jäetud, ilmselt lükatakse veelgi etappe edasi. F1 tegevjuht Chase Carey sõnul kaalutakse lühendatud hooaega, kus sõidetaks 15-18 etappi, samuti on kaalumisel etappide pidamine suletud uste taga.

Kui tänavu aga üldse sõite pidada ei õnnestu, tuleb maksta kahjutasu nii ärajäänud sõitude kui ka telejaamade ülekandeõiguste eest. Meeskondadele tuleb maksta veel tagantjärele ka möödunud hooajal teenitud tasu. Sissetulekuid pole aga kuskilt tulemas, sest loota ei saa ei auhinnatasudele ega ka sponsorite toetusele.