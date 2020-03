Tokyo OM on nii sportlased kui Jaapani elanikud kahte leeri jaganud

Tokyo suveolümpiamängude tuli jõudis Jaapani pinnale. Rahvusvahelise Olümpiakomitee juhid on optimistlikud, et mängud õnnestub läbi viia kavandatult juulis-augustis. Sportlaste ja Tokyo elanike seas on nii selle pooldajaid kui ka vastaseid.

Tokyo olümpiamängude tuli jõudis Kreekast Jaapanisse. Lennuk koos olümpiatulega maandus Jaapani põhjaosas Matsushima õhuväebaasis, kus peeti ka tagasihoidlik tseremoonia. Tule tõid lennukist ära kolmekordsed olümpiavõitjad – maadleja Saori Yoshida ning judokas Tadahiro Nomura. Tokyo olümpiamängud peaksid toimuma 24. juulist kuni 9. augustini ning korraldajad ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) juhid usuvad, et seda saab teha planeeritult.

"ROK, Jaapani valitsus ja Tokyo korralduskomitee töötavad ühiselt ja kuulame [maailma terviseorganisatsiooni) WHO nõuandeid," ütles Tokyo olümpia korralduskomitee juht Yoshiro Mori. "Valmistume kindlateks ja turvalisteks mängudeks. Tänan väga!"

Kuna olümpiamängude alguseni on ligi neli kuud, oleks rahvusvahelise olümpiakomitee ja korralduskomitee hinnangul ennatlik langetada otsust olukorras, kus on mõistlik jälgida koroonapandeemia arenguid. Mängude täielik ärajätmine ei ole küsimus, ehkki sportlased ja Tokyo elanikud on selles küsimuses erinevas leeris.

"Kuuleme iga päev üha enam lugusid sellest, kuidas sportlased ei saa minna basseini, rajale ega pääse treeningutele. Nad on mures treeningute ja tervise pärast, et nad ei viiks oma perekonda viirust. Arvan lihtsalt, et meil peaks olema maailmas palju rohkem empaatiat ja mõistmist. Esikohal on inimkond, sport tuleb selle järel," sõnas ROK-i liige, kuuekordne olümpialane Hayley Wickenheiser.

"Itaalias ja Hiinas on väga palju nakatunud inimesi. On võimalus, et ka sportlased on nakatunud. Kui need inimesed tulevad Jaapanisse, on tõenäoline, et viirus levib ka siis, kui suudame seda ohjeldada. Ma ei arva, et olümpia peaks tühistama, aga hea oleks edasilükkamine," tõdes Wataru Suzuki.

"Arvan, et viirus on saadud Tokyos natuke kontrolli alla. Usun, et lähipäevil läheb olukord paremaks. Seega arvan, et olümpia toimumine on võimalik," ütles aga Eichi Shimokawa.