Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas pühapäeval, et Tokyo olümpiamängude ärajätmine pole variant, küll aga on nad valmis selleks, et võib-olla tuleb 24. juulil algama pidanud olümpia koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi lükata.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on praegu üle maailma praktiliselt kogu sporditegevus seiskunud. Viimastel päevadel on üha valjuhäälsemalt ROK-i kritiseeritud, et nad pole olukorra tõsidusest aru saanud. Mitmed rahvusvahelised alaliidud ja rahvuslikud olümpiakomiteed ning ka sportlaste ühendused on palunud olümpiamängude edasilükkamist.

Kasvanud surve tõttu kutsus ROK kokku kriisikoosoleku, kus leiti, et mängude edasilükkamine on küll üks variantidest, aga praegu on veel vara seda otsustada.

"Ühelt poolt on Jaapanis olukord juba märkimisväärselt paranenud, inimesed võtsid soojalt vastu Jaapanisse jõudnud olümpiatule," ütles ROK-i president Thomas Bach enda avalduses. "See annab meile usku, et jaapanlased on võimelised olümpiamängud planeeritud ajal läbi viima, küll aga mõningate piirangutega, mis on tehtud kõikide turvalisust ja tervist silmas pidades."

"Teisalt oleme näinud koroonaviiruse plahvatuslikku levikut teistes riikides erinevatel kontinentidel," lisas Bach. "Praeguse informatsiooni põhjal oleks meie arvates ennatlik teha lõplik otsus selles osas, millal Tokyo mängud toimuvad."

ROK alustab koos korralduskomitee ja Jaapani ametivõimudega erinevate stsenaariumite detailset läbiarutamist ja lõplik otsus Tokyo olümpia toimumisaja kohta tehakse hiljemalt nelja nädala pärast.

ROK rõhutas enda pressiteates, et Tokyo olümpia ärajätmine pole üks võimalikest stsenaariumitest. "See ei lahendaks mingeid probleeme ega aitaks kedagi. Mängude ärajätmine pole laual," seisis avalduses.