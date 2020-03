Raju: OM-i kvalifikatsioonikalender soovitakse lähema kahe nädalaga paika saada

"ROK kinnitas, et ligemale pooled kohad Tokyo olümpiale on veel jagamata ja need soovitakse välja selgitada ikkagi sportliku printsiibi alusel - ehk tulemustele toetudes," kommenteeris Eesti Olümpiakomitte spordidirektor Martti Raju ERR-ile.

"Iga konkreetse alaga tegeletakse eraldi, et töötada välja võimalik võistluste kalender. Kõik see soovitakse paika saada lähema kahe nädalaga, et siis olukorra leevenedes kvalifikatsioonivõistlustega alustada, kus on võimalik."

Raju kinnitusel Tokyo olümpiale ülesandmise tähtaega hetkel ei pikendata ja selle tärmin on juuni lõpp.