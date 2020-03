Olümpiasportlased saavad jätkata treenimist Audenteses ja Pärnu sõudebaasis

Avalike asutuste sulgemisel tehakse suve olümpiamängudega seonduvalt kaks erandit. Erandina jääb avatuks olümpiaettevalmistuses osalevatele sportlastele, nende treeneritele ja abipersonalile treeningute läbiviimiseks Audentese Spordikeskus ja Pärnu Kalevi Sõudebaas.

"Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei ole praeguseks Tokyo suveolümpiamängude ärajätmisest teatanud ega neid edasi lükanud ning on kinnitanud, et ettevalmistused mängude korraldamiseks toimuvad plaanipäraselt," ütles eriolukorra juht Jüri Ratas. "Selleks, et Eesti sportlastel säiliks võimalus edukaks esinemiseks olümpial, on vaja tagada tingimused treenimiseks."

"Selleks, et meie spordikuulsustel säiliksid võimalused edukaks esinemiseks olümpiamängudel, on vajalik tagada turvalised tingimused treeninguteks, ka eriolukorras. Tippsportlased on harjunud elama režiimis, mis minimeerib haigestumise võimalused ka tavaolukorras ning seetõttu ei kujuta erisuse kehtestamine suurt ohtu viiruse laiemaks levikuks," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor ja Eesti olümpiadelegatsiooni juht Martti Raju sõnul saavad võimaluse Audentese spordikeskuses ja Pärnu Kalevi sõudebaasis treenida valitud tippsportlased, kes on juba taganud pääsu olümpiamängudele või on tugevad kandidaadid kvalifitseerumiseks.

"Tegeleme nimekirja koostamisega nendest sportlastest, kes olümpiat silmas pidades nendes kahes spordibaasis treenida saavad ning paneme paika nende spordirajatiste kasutamise täpse korraldusliku poole. Konkreetsed Audentese spordikeskuse ja Pärnu Kalevi sõudebaasi kasutamise tingimused lepitakse kokku spordikeskuste valdajatega. Kõiki sportlasi, kes selle võimaluse saavad, teavitab EOK lähipäevil läbi vastava alaliidu personaalselt. Spordirajatises võivad viibida ka sportlaste treenerid ning valitud meditsiini- ja tugipersonal, kellest teeme samuti täpse nimekirja. Kõigile teistele jäävad uksed suletuks," lisas Raju.

Spordimeditsiini SA juhatuse liige ja Eesti olümpiadelegatsiooni arst dr. Mihkel Mardna ütles, et Audentese spordikeskuses, Pärnu Kalevi sõudebaasis ning Spordimeditsiini SA-s viiakse läbi täiemahuline ruumide ja pindade desinfitseerimine. "Iga spordirajatisse sisenev sportlane, treener ja tugipersonali liige peab olema täielikult haigussümptomiteta, samamoodi kohapealne spordirajatise personal. Sisenemisel ja väljumisel peab olema võimalus käte desinfitseerimiseks. Need sportlased, kes on karantiinis, peavad oma karantiiniaja lõpuni olema. Kui mõni sportlane tuleb karantiinist või on kasvõi mõne haigussümptomiga, tuleb iga juhtum enne spordirajatisse sisenemist eraldi kooskõlastada Spordimeditsiini SA-s, et tagada treenivate sportlaste ohutus. Sisse lubatakse ainult EOK poolt kinnitatud nimekirjas olevaid isikuid ja ei ühtegi teist inimest," tõi dr. Mardna näiteid ettevaatusabinõudest.