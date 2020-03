ROK-i liige peab olümpiamängude toimumist vastutustundetuks

ROK-i sportlaskomisjoni kuuluva Hayley Wickenheiseri sõnul on otsus vastutustundetu. "See kriis on suurem kui olümpia," kritiseeris neli olümpiakulda võitnud endine jäähokimängija sotsiaalmeedias ROK-i. "Sportlased ei saa treenida ja pealtvaatajad ei saa reisiplaane teha. Sponsorid ja turundajad ei saa võistlust reklaamida. ROK-i otsus mängude toimumise osas kindlaks jääda on vastutustundetu."

Wickenheiser pole kaugeltki mitte ainus, kes olümpiamängude korraldajate osas kriitikanooli pillub. Nelja aasta eest Rios naiste teivashüppe olümpiavõitjaks tulnud Katerina Stefanidi sõnul on otsus praeguses olukorras treeningutega jätkata ohtlik. "Mänge pole edasi lükatud ega tühistatud. ROK paneb meid ohtu," kommenteeris 30-aastane kreeklanna Reutersile. "Me kõik tahame, et Tokyo olümpia toimuks, aga mis on plaan B? Varuvariandi puhul ei võtaks ma momendil niivõrd suuri riske kui praegu."

Koroonaviirusesse on üle maailma nakatanud umbes 200 000 inimest, surnud on enam kui 7500. Pandeemia tõttu on teiste seas edasi lükatud suvised jalgpalli Euroopa meistrivõistlused, Copa America ja tennise Prantsusmaa lahtised.

Tokyo olümpiamängud algavad praeguste plaanide kohaselt 24. juulil ja lõppevad 9. augustil.