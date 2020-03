Jaapani peaminister: G7 toetab olümpiamängude plaanipärast läbiviimist

Viimasel nädalal on kritiseeritud nii rahvusvahelist olümpiakomiteed (ROK) kui Tokyo olümpiamängude korralduskomiteed ja Jaapani ametivõime, et nad ei suhtu koroonaviiruse pandeemiasse täie tõsidusega. Äsja jaapanlaste seas läbiviidud küsitlus näitas, et sealsete elanike arvates tuleks Tokyo olümpia edasi lükata.

Sellest hoolimata kinnitas OM-i korralduskomitee tegevjuht Toshiro Muto teisipäeval, et kuu lõpus algab Jaapanis plaanipärane olümpiatule ringkäik. Tõsi, osaliselt on tule teekond pealtvaatajatele suletud ning osa üritusi otsustati ära jätta. Tõrviku teekond algab 26. märtsil Fukushima prefektuuris ja sinna pealtvaatajaid ei lubata.

Abe sõnul oli tal olümpiamängude osas G7 liidritega videokonverents. "Ütlesin, et teeme kõik, mis meie võimuses, et olümpiamängudeks valmistuda ja tahame olümpia planeeritud mahus läbi viia, et näidata, et ühiskond on võimeline selle uue koroonaviiruse alistama," teatas Abe.

Kui pressikonverentsil küsiti, kas keegi G7 liidritest soovis olümpiamängude edasilükkamist, ütles Abe uuesti, et olümpiat tahetakse läbi viia planeeritud mahus.

Olümpiaminister Seiko Hashimoto täpsustas, et planeeritud mahus läbiviimine tähendab, et olümpia toimub sel suvel nendel kuupäevadel, nagu planeeritud ning nii, et ka pealtvaatajad on tribüünidel.

ROK-i esindaja John Coates ütles Austraalia meediale, et kindlasti pole vaja maikuuks otsustada, kas mängud toimuvad planeeritud ajal või mitte. "Praegu tegutseme selles suunas, et olümpia algab 24. juulil," ütles ta.

Tokyo olümpiamängud peaksid toimuma 24. juulist 9. augustini. Teadaolevalt peab aga ROK teisipäeval ja kolmapäeval videosilla vahendusel läbirääkimisi rahvusvaheliste alaliitude ja rahvuslike olümpiakomiteede ning sportlaskomisjoniga.