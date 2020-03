Allikad: ROK planeerib vaikselt olümpia edasilükkamist

Uudisteagentuuri Reutersi anonüümsed allikad kinnitavad, et rahvusvaheline olümpiakomitee uurib võimalusi Tokyo olümpiamängude edasilükkamiseks.

Korraldajad ja Jaapani valitsus on seni väitnud väga jäigalt, et Tokyo olümpiamängud leiavad aset selleks ettenähtud perioodil ehk 24. juulist 9. augustini.

Reuters sai aga jutule kahe teemaga seotud allikaga, kes palusid anonüümsust, kuna ei tohi ametlikult meediaga suhelda. Nende kinnitusel valmistutakse alternatiivideks.

"Lõpuks ometi on meilt palutud simulatsiooni juhuks, kui mängud peaks edasi lükatama," sõnas üks korralduskomiteele lähedal seisev allikas, kes on kaasatud erinevate stsenaariumite koostamisse.

"Me koostame alternatiivseid plaane - B, C, D - sõltuvalt edasilükkamise aja erinevusest," lisas ta ja ütles veel, et selle erinevaid detaile - toimumine vähendatud mahus ja/või pealtvaatajateta - arutatakse märtsi lõpus.

Teine allikas, kes on samuti korralduskomiteele lähedalseisev isik, kinnitas esimese sõnu. Hetkel on tema sõnul arutatud edasilükkamist, sealjuures aastaks või kaheks. Optimistlikematel juhtudel ka vaid kuuks või pooleteiseks.

Ei Tokyo olümpiamängude korraldajad, rahvusvaheline olümpiakomitee ega Jaapani valitsus pole Reutersi lugu kommenteerinud. Lõpliku otsuse olümpiamängude toimumise osas langetab ROK, kuid palju loeb ka Jaapani seisukoht.