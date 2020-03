Kaspar Taimsoo ERR-ile: olümpiamängud tuleks aasta võrra edasi lükata

Kaspar, alles üle-eelmise nädala laupäeval oli sinuga juttu Itaalias eesootavast treeninglaagrist ja katsevõistlustest, millega peaks paika saama neljapaadi võistkond, kellega EM-ile minnakse ja ka olümpiakvalifikatsioonivõistlustel Tokyo pääset püüdma hakatakse. Siis ütlesid, et sõidate Itaaliasse 15. märtsil. Eeldan, et sinna te siiski ei läinud, olete Eestis?

Jah, põhimõtteliselt tegi lennufirma otsuse meie eest ise ära, kui tühistas kõik lennud Itaaliasse. Ka ühegi teise lennufirmaga polnud selleks hetkeks enam Itaaliasse võimalik lennata ning umbes samal ajal hakkasid ka meie kandis asjad ärevamaks minema.

Kuidas on lood aga teie sõudepaatidega, need on endiselt Itaalias?

Paadid viisime sinna juba sügisel, talvel olid need seal kuuri all ja kevadel saime nendega juba trenni teha. Ka praegu jäid need sinna meid ootama.

Kuidas te siis trenni saate teha, kui paadid Itaalias?

Eile tõin koju ergomeetri, millega saan sõuda, täna ka rattatrenažööri. Tõsi, saime EOK-lt eriloa kasutada sõudebaasi ettevalmistuseks, aga kuna paadid on niikuinii Itaalias, siis sinna ergomeetriga sõudma minna ei ole mõtet, seda saan ka kodust teha. Jõusaalis käingi ainult väljas, üritan ikka ka teistega võimalikult vähe kontaktis olla, et enda haigestumise ohtu minimeerida.

Olite ju pikalt Itaalias kogu sõudekoondisega, teie seast on kõik mehed täie tervise juures?

Jaa, kõik on terved. Olime Roomast veel 200 kilomeetrit lõuna pool, sellest ohtlikust koldest kaugel, vähemalt tollel hetkel.

Tead sa, mis teie võistlustest ja olümpiaplaanidest nüüd üldse saab?

Esimene ja teine MK-etapp jäävad kindlasti ära, samuti Euroopa kvalifikatsiooniregatt ja viimane olümpia kvalifikatsiooniregatt. Neid ümber ei tõsteta ega kuskile ei liigutata. Mis aga edasi saab – ei tea. Kas tehakse enne OM-i mingi eraldi katsevõistlus või mõeldakse midagi muud välja, seda otsust ootame ka ise. Põhimõtteliselt puudutab see kõiki suveolümpia alasid, kus kvalifikatsioonid veel pooleli. ROK-is on ilmselt päris palju planeerimist. Võib spekuleerida, et kui eraldi võistlust ei korraldata, siis otsustatakse olümpiale pääsejad möödunud aasta MM-i paremusjärjestuse järgi ning meile oleks see halb uudis, kuna neljapaate pääseb võistlema 10, meie aga olime 11-ndad. Aga see on puhas spekulatsioon, ma ise loodan ikka, et tuleb veel mingi eraldi võistlus.

Milliste tunnetega sa kõiki uudiseid ja kogu valitsevat ebakindlust oled jälginud?

Ütlen ausalt, et kuna kõik treeningprotsessid on nii segamini löödud, siis see tekitab sportlasena minus päris suurt ebakindlust. Milline see vormikõver on, kui vahetult enne olümpiamänge toimub mingi katsevõistlus? Mina leian, et kuigi see oleks ROK-ile kindlasti väga keeruline, oleks mõistlikum lükata olümpiamängud aasta võrra edasi. Usun, et hiljemalt mai alguseks tehakse mingi otsus olümpiamängude suhtes ära, aga juba lennuliiklusegagi on nii palju komplikatsioone! Millega me sportlased sinna saadame, kas EOK konteineriga? (Naerab). Aga see on muidugi puhtalt minu seisukoht praegu.