Eesti koondise joonemängija peab uut klubi otsima hakkama

Täna teatas Rootsi esiliiga klubi HIF Karlskona, et nende teed on läinud lahku Eesti koondise joonemängija, Armi Pärdiga.

"Hetkeseisuga olen klubist lahkumas, uut klubi veel leidnud ei ole, kõik ju hetkel maailmas seisab," ütles 28-aastane joonemängija Käsipall24.ee lehele. "Niipalju kui ma ise aru sain, siis treener minu teeneid enam ei soovinud, eelistab minu positsioonile kodumaist meest."

"Mul on küll lubatud koju tulla, kuid kuna korter on siin olemas aprilli lõpuni, siis ei hakka ise tõmblema," vastas Pärt küsimusele, kas liigub keerulises olukorras kodumaale. "Loodan, et asjad natuke vaibuvad ning siis saan rahus koju tulla."

"Eks see tulemus oli ikka natuke pettumus, aga tuleb peeglisse vaadata, meil oli klubis sel hooajal 11 uut nägu ning esimese kuue mängu kehvad tulemused läksid lõpuks kalliks maksma," kommenteeris koondislane viienda kohaga lõppenud hooaega. "Lõpus saime ree peale ning meie mäng oli juba päris nauditav."

Loe edasi Käsipall24.ee portaalist.