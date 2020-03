Armi Pärt võitleb Rootsis meistriliigasse pääsu nimel

Enamik käsipalliliigasi hakkab jõudma otsustavasse faasi, põhiturniirid lõppevad ning koha- ja üleminekumängud on ukse ees. Eelmisel nädalal kokku 60 väravat visanud eestlastest on kahel võimalus Rootsi esiliigast kõrgeimasse sarja tõusta ning meie meeste koduklubid said kirja järjekordsed võidud.

Rootsi esiliigas jääb põhiturniiri lõpuni veel kaks vooru ning tabeliseis on ülipingeline. HK Aranäsil ja Hendrik Varuli koduklubil Hammarby IF-il on 38 punkti, kõrgliigasse tõuseb otse vaid võitja. Järgmised kolm pääsevad üleminekumängudele meistrisarjatiimide vastu ning esiduole järgnevad Skånela IF 32, Amo HK 30, HIF Karlskrona 29 ja Kungälvs HK 28 punktiga.

Eelmisel nädalal sai vigastatud Varulita mänginud Hammarby ülinapi, aga sama vajaliku 30:29 (14:14) võidu Dener Jaanimaa esimese välisklubi LIF Lindesbergi üle. Armi Pärt viskas oma meeskonna parimana kaheksa väravat ning Karlskrona oli 34:26 (15:11) üle Stockholmi AIK-st.

HIF Karlskrona alustas hooaega kohutavalt – kuuest mängust ei saadud ühtki võitu. Järgmisest 18-st on aga 13 võidetud. "Meie 6-0 kaitse ei toiminud ja muutsime selle 3-2-1 peale ja palju aktiivsemaks. Kõik loksus paika ja täna on meil liiga paremuselt teine kaitse liider Aranäsi järel," selgitas 21 mänguga 56 väravat visanud Pärt Eesti käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

"Hooaja eel olid ootused suured, võibolla liigagi, sest meeskonda tuli üheksa uut mängijat ja enamus väga noored. Nüüd on võimalused päris head, aga peame ise kaks mängu võitma. Amo kohtub viimastes voorudes esiduoga, nii et Hendriku koduklubi Hammarby võib meid aidata," vihjas Pärt tõsiasjale, et Amo HK peab punkte kaotama.

"Ise olen väga rahul, et Rootsi tulin – olen siin just rünnakul kõvasti arenenud. Esiliiga on ülimalt tasavägine ja täis üllatusi. Viimased võivad iga kell liidreid võita ning alati on pingelised mängud. Vastutust saan meeskonnas palju, viimases mänguski olin platsil 58 minutit," sõnas Eesti koondise 28-aastane joonemängija.