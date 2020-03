Saaremaal käinud võrkpallikohtunik haigestus koroonaviirusse

Saaremaa Võrkpalliklubi võõrustas koduväljakul Itaalia klubi Milano Powervolley, kellele jäädi alla 0:3 ja 1:3. Kolmapäeval teatas meeskond klubi koduleheküljel, et liikmete haigestumise tõttu pandi võistkond karantiini.

"Saime mitmest allikast teada, et hiljutisel reisil Kuressaarde puutusime kokku mitme inimesega, kellel on tuvastatud koroonaviirus," kirjutas klubi sotsiaalmeedias. "Seetõttu korraldasid tervishoiutöötajad kogu meeskonnale karantiini hoolimata sellest, et neil pole koroonaviiruse süptomeid.

Itaalia meedia andmetel haigestus Milano meeskonna ridades viis meeskonnaliiget. Lisaks tõi Itaalia meedia välja, et koroonaviirusesse on haigestunud kohtunik, kes veerandfinaalmängu vilistas.