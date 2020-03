Londoni maraton lükatakse oktoobrisse

40. Londoni maraton kuulub Marathon Majorsi sarja, mis koondab enda alla kuus maailma suurimat maratoni. Tavaliselt on Inglismaa pealinna tänavatele oodatud 40 000 jooksusõpra.

"Me teame, et see on suur pettumus paljudele: jooksjatele, kes on selleks võistluseks valmistunud mitmeid kuid, tuhandetele heategevusorganisatsioonidele, kes on aidanud toetussummade kogumisse ja miljonitele pealtvaatajatele," teatasid võistlused korraldajad.

Kõikidele osavõtjatele, kes ei saa 4. oktoobril startida, makstakse osavõtutasu tagasi.