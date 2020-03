USA üks vanim spordivõistlus jäetakse ära

Mastersi golfiturniir pidi toimuma esialgu 9. - 12. aprillini. Tegemist on USA esimese golfiturniiriga, mida on peetud alates 1934. aastast. Võistlus on ära jäetud vaid aastatel 1943 - 1945 II Maailmasõja tõttu. Eelmisel aastal võidutses turniiril Tiger Woods.

Bostoni jooksumaraton pidi toimuma aga 20. aprillil, ent tõsteti nüüd 14. septembrile. Tavaliselt on võistlusest osa võtmas üle 30 000 jooksja. Sel aastal on edasi lükatud või ära jäetud juba ka Rooma, Pariisi, Barcelona ja Rotterdami maratonid. Tokyo maraton peeti seejuures ainult eliitklassi jooksjatele. Londoni maraton on esialgu kalendris veel 26. aprilli kuupäevaga.