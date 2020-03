Maaris Meier saavutas e-rataste MK-etapil kolmanda koha

Kuigi Meieri jaoks on e-ratta distsipliin veel uus ja vajab harjumist, näitas ta suurepärast tempot. "Esimese võistluse kohta võib täitsa rahul olla, tehnilisi probleeme polnud ja mul õnnestus esimene sõiduetapp isegi võita. Sellest hoolimata on mul veel palju tööd teha, aga see formaat iseenesest mulle väga meeldib. Tahan järgmiste etappidega areneda ja noppida edaspidi juba võite," kommenteeris Meier.

Järgmine e-rataste maailma karika etapp toimub 17.-19. aprillil Šveitsis.