Maaris Meier alustab e-maastikuratta hooaega Monacos

Nädalavahetusel toimus Portugalis Aguedas Maaris Meieri klubi Miranda Factory Team ametlik esitlus. Tegemist on UCI meeskonnaga, kuhu kuulub kaheksa sportlast.

Miranda Factory Team on esindatud järgmistel spordialadel: Enduro, E-Bikes, Downhill ja XCO / XCM.

Tiimi kõige uuem liige on eestlasest maastikurattur ja olümpiasportlane Maaris Meier, kellel on 26 tiitlivõistluste medalit Eestist ning neli Portugalist. Endisel olümpiasportlasel on vööl umbes 26 tiitlit kodumaalt ja neli Portugali tiitlit. Meier kolis Portugali 2012. aastal ning kuulub praeguseks Portugali mitmekülgsemate sportlaste hulka.

Tiim paneb uuel hooajal rõhku ka e-jalgratta arendamisele, mida juhib selle ala üks spetsialiste Emanuel Pombo. E-bike ratastel sõidavad lisaks Meierile ja Pombole ka Jose Borges ja Tiago Ladeira.

Enduro distsipliini poolt on esinumbriks Jose Borges. Tiimi kuuluvad veel Silas Grandy, Nuno Reis, Goncalo Bandeira ja Vasco Bica.

Üritusel tutvustati ka tiimi varustust ja jalgrattaid: KTM Macina Prowler e-jalgratas, Scott Gambler, Scott Ramson Enduro.

Miranda Factory Team e-bike meeskond on sel nädalal Monacos, kus laupäeval, 7. märtsil osaletakse esimesel e-maastikuratta maailma karika etapil.