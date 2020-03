Rahvusvahelise kabe MM toimub aasta pärast taas Tallinnas

"Eesti Kabeliit on tiitlivõistluste korraldajana suutnud rahvusvahelises konkurentsis väga hästi läbi lüüa – viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul on peaaegu igal aastal toimunud Tallinnas vähemalt üks tiitliturniir – kokku 15 Euroopa või maailmameistrivõistlust," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart alaliidu pressiteate vahendusel.

"See, et Eesti Kabeliit toob kabemaalima tähtsaima turniiri Tallinnasse juba teist korda, 4-aastase vaheaja järel, on tugev sportlik saavutus. Tallinn on täna Maailma Kabeföderatsiooni peakontorile maailma kabepealinn juba 2017. aastast. 2007-2017 oli Tallinnas Euroopa Kabaföderatsiooni peakontor. Tallinna jaoks on väga oluline, et Tallinnas ja Eestis toimuvad rahvusvahelised tiitlivõistlused, mis toovad meile tuntust mitte ainult turismi sihtkohana, vaid ka maailma spordiareenina, mis on ühtviisi atraktiivne kõigile spordialadele. Eesti kabe on eeskuju."

"Rahvusliku alaliidu rahvusvahelist konkurentsivõimet näitab tiitlivõistluste korraldusõiguse saamine," märkis Maailma Kabeföderatsioon president Janek Mäggi. "Eesti Kabeliit on täna kindlasti üks kabemaailma tugevamatest tiitlivõistluste korraldajatest. Eestis on aastatega kogunenud teadmised, oskused ja soov tippturniire korraldada. Korraldusõiguse saamine eeldab usaldust rahvusliku alaliidu vastu ning teiselt poolt kindlasti korraldajamaa ja –linna tugevat toetust. Tallinna linn on olnud mitu aastakümmet kabe ja mõttespordi tugev toetaja. Samuti Eesti riik, Eesti Olümpiakomitee ja paljud kohalikud sponsorid. Eesti on suutnud seda paljude osapoolte koostöös."

"Maailma tippkabetajad peavad Tallinna korralduskohana kõrgeklassiliseks," sõnas Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. "Eelmisel aastal toimusid naiste maailmameistrivõistlused Venemaal Jakutskis ning meeste maailmameistrivõistlused Elevandiluurannikul Yamoussoukros. Maailma tippvõistlused toimuvad ülemaailmselt, kõigil mandritel, kuid Tallinn ja Eesti on tiitlivõistluste korralduskoha ja -maana viimastel kümnenditel olnud kindlasti juhtiva kolme hulgas. Me saame tiitlivõistlustelt medaleid, meil on palju andekaid noori, kellel on ees suur tulevik sportlasena. Täna oleme eesliinil ka korraldajana, mis kindlasti aitab kabet olulisel määral propageerida ja populariseerida."

"Vähetähtis ei ole asjaolu, et korraldajamaana saame nii meeste kui naiste turniirile korraldajamaa koha, mis annab mitmele eestlasele täiendava võimaluse võidelda maailma absoluutsete tippudega võimalikult hea koha eest kabemaalima kõige tähtsamal turniiril," sõnas Tarmo Tulva. "Sellel aastal, 1.-9. augustini toimuvad Tallinnas ka Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelise kabes. Sellelt turniirilt ootame erinevates vanuseklassides medaleid ja väga kõrgeid kohti. Ees on väga tihe ja erakordne kabeaasta."

Varasemalt on Tallinnas kahel korral peetud Euroopa meistrivõistlusi – 2008. ja 2014. aastal, maailmameistrivõistlused meestele ja naistele 2017. aastal. 2013. aastal Tallinnas peeti meeste tiitlimatš, kus valitsev maailmameister Aleksander Georgiev alistas 2009. aasta meistri, Alesander Shvartsmani. Tiitlimatši osad partiid peeti Tallinnas ka 1972. aastal, kui omavahel mängisid Läti kabetaja Andris Andreiko ja Ukraina kabetaja Iser Kuperman, kes esindasid toona NSV Liitu.

Kabe maailmameistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant. Seekord on Tallinnas oodata osalejaid ligikaudu 30 erinevast riigist. Võistlus toimub rahvusvahelise kabe reeglite järgi, mida mängitakse erinevalt meil laialt levinud vene kabele 100 ruudulisel laual. Vene kabe reeglitega võrreldes on reeglites üksikud erinevused.

Maailmameistreid hakati rahvusvahelises kabes selgitama 19. sajandi lõpus. Viimased aastakümned on kabe tippude hulka kuulnud peamiselt Venemaa ja Hollandi sportlased, kes on MM-id võitnud alates 1984. aastast alates ühe erandiga, kui 1994. aastal võitis turniiri Läti kabetaja Guntis Valneris. Hetkel valitsevad maailmameistrid on Aleksander Georgiev ning Tamara Tansõkkužina Venemaalt.