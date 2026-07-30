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Tallinn võõrustab rekordilise osalejate arvuga kabe EM-i

Kabe
Vene kabe
Vene kabe Autor/allikas: Kuvatõmmis
Kabe

1.–9. augustini 2026 toimuvad Tallinnas hotellis Dzingel Euroopa noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes. Turniiril osaleb üle 340 noore kabetaja 13 Euroopa riigist – nii suurt võistlejate hulka pole turniiri ajaloos varem nähtud.

Maailma Kabeföderatsiooni president Janek Mäggi rõhutas suurvõistluse eel Tallinna erilist rolli globaalses spordielus.

"Tallinn on täna kahtlemata maailma kabepealinn, sest just siit juhitakse kogu maailma 200 miljonit kabeharrastajat. Järgmisel nädalal on Tallinn lisaks sellele ka Euroopa kabepealinn. Oleme Euroopa noorte meistrivõistlusi korraldanud Tallinnas ligi 20 aasta jooksul korduvalt ning sellest on kujunenud märgiline sündmus – kõik noorkabetajad tahavad alati siia tulla," sõnas Mäggi. 

Tallinn võõrustab Euroopa noorte meistrivõistlusi rahvusvahelises kabes juba viiendat korda. Varem on võistlused Eesti pealinnas toimunud aastatel 2006, 2011, 2015 ja 2023. Eestit esindab tänavustel meistrivõistlustel 67 last ja noort. 

Eesti Kabeliidu presidendi Tarmo Tulva sõnul näitab suurvõistluse järjekordne Tallinnas korraldamine Eesti tugevat positsiooni rahvusvahelises kabemaailmas.

"Tallinn kinnitab jätkuvalt oma staatust ühe maailma olulisema kabekeskusena. Meil on olemas nii suurvõistluste korraldamise kogemus kui ka tugev kohalik kabeliikumine. Tänavustel Euroopa noorte meistrivõistlustel osaleb rohkem mängijaid kui kunagi varem selle võistluse ajaloos. Üle 340 noore kabetaja toomine Tallinna on suur tunnustus nii Eesti kabele kui ka meie korraldusmeeskonnale," lausus Tulva.

Euroopa noorte meistrivõistlustel mängitakse kolm turniiri: täispika ajakontrolliga põhiturniir, kiirturniir ja välkturniir. Võistlused peetakse viies vanuseklassis eraldi poistele ja tüdrukutele.

Toimetaja: Lisette Holst

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