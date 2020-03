Laskesuusatamise MK-etapp on küsimärgi all, itaallastel paluti koju jääda

Koroonaviirusest tuleneva ohu tõttu on küsimärgi all ka järgmisele nädalale planeeritud Nove Mesto laskesuusatamise MK-etapp.

Koroonaviiruse, millesse on Itaalias nakatunud üle tuhande inimese, tõttu on ära jäetud mitmed spordivõistlused. Viimastel päevadel on edasi lükatud Itaalia jalgpalli kõrgliigakohtumine Torino Juventuse ja Milano Interi vahel, samuti katkestati Araabia Ühendemiraatide velotuur. Nove Mesto MK-etapp peaks toimuma 5.-8. märtsini.

"Järgmisel nädalal on siia oodata üle 100 000 inimese ja me peame sellega arvestama," sõnas Tšehhi peaminister Andrej Babiš laupäeval riigi spordiportaalile iSport. "Peame vaatama, kuidas olukord muutub, aga oleme mures, sest siia tulevad fännid nii Itaaliast kui kogu Euroopast."

"Alates teisipäevast on telefon olnud punane ja me ei räägi muust kui koroonaviirusest," tõdes Tšehhi laskesuusaliidu president Jiri Hamza. "IBU [rahvusvahelise laskesuusaliidu] ametnikud on meiega mitmel korral kontakti otsinud, aga ma ei saa midagi garanteerida. Otsuse võtab vastu meie valitsus. Me ei paanitse, saame vaid otsust oodata."

Pühapäeval avaldas Hamza, et Itaalia fännid sellel aastal Nove Mestosse oodatud ei ole. "Palume kõigil itaallastel koroonaviiruse tõttu reis Nove Mestosse ära jätta. Pakume lahendusena välja, et samade piletitega saab võistlust vaatama tulla järgmisel aastal. Nendele, kellel seda võimalust ei ole, makstakse piletiraha tagasi," teatas Hamza.

Etapi lõplik saatus otsustatakse 4. märtsil toimuval koosolekul, nii iSport kui Prantsusmaa talispordisait Ski-Nordique on varem vihjanud, et etapp võib ka ära jääda.