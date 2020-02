Henri Drell: sellest saab kiirelt aru, kas lähen NBA draft'is läbi või mitte

Drell lubas, et läheb hooaja lõppedes ka tänavu NBA talendilaagrisse harjutama. "Sellest saab kiirelt aru, kas lähen draft'is läbi või mitte. Kui seal teised minuvanused pallurid on sellised, et ma ei suuda isegi põrgatada nende vastu, siis on mul ilmselgelt veel aega vaja harjutamiseks," vahendab Korvpall24.ee Eesti koondislase sõnu.

Drelli sõnul vaadatakse seal lisaks olemasolevatele individuaalsetele oskustele ka potentsiaali enese mitmekülgseks arendamiseks: "Vaadatakse, kas suudan mingit elementi eriti hästi teha. Ma usun, et suudan nende vastu mängida küll, kes sinna ennast üles annavad."

