HC Tallinn tahab osaleda Soome käsipalli meistriliigas

"Risto rääkis mulle juba suvel ambitsioonika HC Tallinna meeste võistkonna huvist liituda tulevikus Soome SM-liigaga ehk Soome tugevaima meeste võistlussarjaga, kuna soovib saada võistkonnale arenemiseks pidevalt võimalikult palju tugevaid mänge ja uusi väljakutseid," lausus Leppänen, kes on põhjanaabrite klubidega suheldes saanud projekti suhtes eranditult vaid positiivset tagasisidet. "Helsinki IFK, teiste SM-liiga klubide ning ka Soome Käsipalliliidu meelest on idee suurepärane kui saaksime oma liigasse nii HC Tallinna ning miks mitte ka teise tugeva Põhja-Eesti klubi HC Kehra. Enamik SM-liiga võistkondi on kõik kas Helsingis baseeruvad või kuni tunnise bussisõidu kaugusel sadamast. Vaid Turu võistkond jääb kaugemale."

"Soome SM-liiga on teinud viimaste aastate jooksul tugeva sammu edasi nii taseme kui publikuhuvi seisukohalt. Liiga tugevust näitab asjaolu, et lisaks Euroopa Meistrite liiga alagrupiturniiril osalevale Riihimäki Cocksile on sel hooajal vähemalt seniste tulemuste põhjal esikoha nimel valmis võitlema ka Helsinki Dicken ja Karjaa BK-46," rääkis Lepp, kelle juhendamisel on tallinlased tänavusel hooajal osalenud nii eurosarjas, Balti liigas, Eesti karikavõistlustel kui Eesti meistrivõistlustel. "Sõidame täna HC Kehra peatreeneri Mart Raudsepaga Helsingisse koosolekule, kus on koos Soome SM-liiga klubide esindajad. Koostasime Villega paar nädalat tagasi Tallinnas ühiselt esialgse süsteemi prototüübi ning panime lennukad mõtted kirja. Ville on tublisti Soomes eeltööd teinud ning esitleme ideed ka teistele SM-liiga klubidele. Kogume kõik head mõtted kokku, paneme ühiselt konkreetse plaani paika ning siis teeme ametliku ettepaneku nii Soome, Eesti kui ka Euroopa Käsipalliliidule."