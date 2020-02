Tartu oli Selverist parem ja jaht põhiturniiri võidule jätkub

Tartu meeskonna edukaim skoorija oli täna 19 punktini (+9) jõudnud Curtis Stockton, 11 punkti (+8) panustas Albert Hurt. Bigbanki vastuvõtt oli 51%, rünnakuid lahendati 47-protsendiliselt, blokipunkte saadi 10 ja servil löödi 5 ässa ning eksiti 8 pallingul. Ilma põhidiagonaali Matej Šmidlita mänginud Selveri resultatiivseim oli 8 punktiga (+0) Timo Lõhmus, Denis Losikov lisas 7 silma (+2). Selveri vastuvõtt oli 56%, rünnak 40%, blokipunkte koguti 7, servipunkte 2 (eksiti 12 pallingul), vahendab Volley.ee.

"Eks ta tegelikult oli suht pingevaba mäng. Mängus ei olnud midagi. Meie saime proovida asju, nemad said proovida asju," lausus Tartu libero Rait Rikberg ETV-le.

"Mis teeb natuke murelikuks või paneb kukalt kratsima, on see, et me pole sel aastal ühtegi korda saanud Selveri vastu mängida nii, et neil on kogu võistkond koos."

"Esimene kord oli üks tempo puudu, teine mäng oli äkki Allik vigane ja täna polnud neil leegionär Schmidlit," loetles Rikberg. "Arvatavasti, kui läheb play-off'iks, on meil nendega keerulisem. Täna olime tublid."

Põhiturniiri võitu enam ei looda? "Loodame ikka, aga kui asjad ei ole enda kätes, siis oleme arvestanud sellega, et jääme põhiturniiril teiseks."

Kas võib juhtuda, et Jekabpilsi vastu pannakse väljakule teine koosseis? "Plaanid on tehtud treeneritel, aga minul ei ole õigus neid avaldada. Eks sa statistikast vaatad siis," muigas Rikberg.

Liigatabelis on Bigbankil teisena 55 punkti, liider on Saaremaa VK 56 punktiga, mõlemal on peetud 22 kohtumist. Selver jätkab kolmandana 46 punktiga (23 mängu), Jekabpilsi Luši on 41 punktiga (22 mängu) neljas. Pärnu on 36 punktiga viies (23 mängu) ja TalTech Eesti klubidest seitsmes 18 punktiga (22 mängu).

Nädalavahetusel peetakse põhiturniiril veel seitse kohtumist ja selguvad veerandfinaalide paarid ning märtsi keskel toimuva Final Fouri korraldaja. Veerandfinaalid peetakse märtsi alguses, põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad kohtuvad neljas veerandfinaalis järgnevalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., seejuures teine ja vajadusel kolmas mäng toimub kõrgema asetusega võistkonna kodus. Nelja meeskonna osalusel toimuv finaalturniirl peetakse 13.-14. märtsil, finaalturniiri korraldusõiguse saab põhiturniiri võitja. Pärast Credit24 Meistriliiga võitja selgumist peetakse viie Eesti meeskonna osalusel Eesti meistrivõistluste mängud.