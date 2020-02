Üpraus tõusis Kuveidi GP teise kohaga maailma edetabeli liidriks

Avaetapist oli osa võtmas üle kuuekümne sportlase ja esindatud oli 22 riiki. Esmakordselt Kuveidis korraldatava etapi tingimused olid paljudele sportlastele üllatuseks. Esimestel päevadel jäi temperatuur alla kümne kraadi ja öösiti langes isegi alla nelja. Veetemperatuur õnneks nii madalale ei langenud ja sõita sai.

Eesti sportlasi oli Kuveidi GP-l osalemas kaks – möödunud hooaja SKI Ladies GP1 klassi Euroopa meister Jasmiin Üpraus ja mullu SKI GP1 klassi Euroopa meistrivõistluste pronksmedali omanik Markus Lutsokert, kelle võistlus katkes tehniliste probleemide tõttu juba esimeses sõidus.

Üpraus näitas SKI Ladies GP1 klassi vabatreeningul teist aega, jäädes alla ainult möödunud hooaja maailmameistrile rootslanna Emma-Nellie Ortendahlile.

Kvalifikatsioonis sai Üpraus neljanda koha. Tal oli kõvasti tegemist, et leida ruumi "puhta ringi" sõitmiseks ja mõni oma apsakas tuli tal samuti sisse. "Jetiga on veel vaja tööd teha, et saaks korralikult seaded paika," võttis Üpraus esimese võistluspäeva kokku.

Esimeses stardis sai Üpraus hea lähte ja esimesest pöördest väljus eestlanna teisena. Esimestel ringidel survestas ta kõvasti rootslannast liidrit Jonna Borgströmi, aga seejärel Üpraus kukkus ja liidriga tuli vahe sisse. Mõni ring enne lõppu tuli tal ette teinegi kukkumine, mida kasutas enda jaoks ära Ortendahl. Esimeses sõidus sai Üpraus seega kolmanda koha.

Teises sõidus ebaõnnestus Üprausi start ning esimesel sirgel sattus ta teiste jetide lainesse ja tegi läbi korraliku kukkumise. Seejärel tuli esimest ringi alustada võistlejate rivi lõpust. Edasi hakkas juhtuma põnevaid sündmusi – lätlanna Krista Uzare ja rootslanna Sofie Borgström võeti reeglite rikkumise eest sõidust musta lipuga maha. Üpraus tõusis seega seitsmendaks, aga siis läks draama edasi. Viimasele sirgele minnes käisid liidrite küljed enne finišit kokku ja mõlemad tüdrukud kukkusid ning nende jetid lendasid üle lõpujoone ilma sõitjateta. Mõlemale loeti sõit katkestatuks ja võit läks hoopis prantslanna Jessica Chavannele. Üpraus tõusis sõidu kokkuvõttes viiendaks.

Kahe sõidu kokkuvõttes juhtisid võistlust prantslannad Jessica Chavanne ja Estelle Poret ning Jasmiin Üpraus oli kolmas. Viimases sõidus oli kõigil kolmel võimalik võidelda etapivõidu eest.

Viimases sõidus võttis Üpraus stardivõidu, kuid sõidu keskel tuli ette kukkumine ja uuesti minema saades oli tema positsiooniks kolmas. Üprausist mööda saanud Chavanne kindlustas omale sõiduvõiduga ühtlasi ka MM-sarja Kuveidi GP etapivõidu, Üpraus oli teine ja Estelle Poret kolmas.

Kuveidi GP-l võidetud hõbedaga tõusis Jasmiin Üpraus esmakordselt juhtima naiste jetispordi maailma edetabelit, edestades möödunud hooaja maailmameistrit Emma-Nellie Ortendahli 70 punktiga.