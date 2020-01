Viimase hooaja lõpetas Jasmiin Üpraus MM-sarja neljanda kohaga. Pronksist, mille ta võitis üleelmine aasta, jäi vähe puudu. Seitse aastat tõsisemalt jetispordiga tegelenud Pärnu neiu jaoks on see õppimise koht.

"Oli väga-väga palju õppida," tunnistas Üpraus ERR-ile. "MM-sarjas oli meil mitmel etapil kahjuks tehnilisi ebaõnnestumisi, millest oleme nüüd väga palju õppinud. Oleme valmis uueks hooajaks."

Kuigi soojavõitu talv lubab ka Eestis kohati vee peal treenida, on suurem osa treeningutest siiski üldfüüsilised - jõusaalis, jooksu- või suusarajal ja ka ujulas. Lisaks naistele võistleb Üpraus ka meeste klassis, kust paneb samuti väärt teadmisi kõrva taha.

"Meessõitjatelt on palju õppida," sõnas Üpraus. "Olen korraldajateltki saanud kiita, et ma ei sõida üldse nagu naine, et on sellist mehelikku agressiivsust. Meil on nii Eestis kui välismaal häid sõitjaid, kellelt õppida. Meil on suur pere, kes kõik üksteist aitavad."

MM-sarjas on tänavu rohkem etappe kui kunagi varem, seitse. Lisaks võistleb Üpraus EM-i kolmel etapil, Eesti meistrivõistlustel, kus samuti on kavas kolm etappi. Süda ihkab veel kaasa lüüa ka Põhjamaade meistrivõistlustel ja muudes sarjades. See kõik nõuab kõva organiseerimistööd, mis tuleb samuti ise ära teha. Eesmärgid on kõrged.

"Kindlasti on eesmärk tulla maailmameistriks ja hoida EM-tiitlit," kinnitas Üpraus. "Selle nimel teeme iga päev tööd. Kogu tiimitöö peab olema väga-väga hea, et see saaks toimida. Võimalikult vähe lahkarvamusi; ettevalmistus sportlase ja tiimi poolt, transpordi edasi saatmine. Väga suur aur ei olegi spordi osal, vaid et sul oleks varustus igal pool olemas, võistlusmasinad, et saaks erinevates sarjades võistelda. Tiitlivõistlustel peab olema vähemalt kolm-neli jetti, sest võistlused on üle maailma ja sa ei jõua igale poole varustust saata."

Üprausi huvitaks edasi õppida spordimeditsiini ja massaaži, praegu õpib ta Pärnu Sütevaka gümnaasiumi lõpuklassis. Jetispordi MM-sari algab veebruari keskel Kuveidis.