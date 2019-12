Jasmiin Üpraus 2019. aastast: rohkelt rõõmu, võite ja õppimist

Jetispordi MM-sarja suur finaal sõideti juba traditsiooniliselt Araabia Ühendemiraatides Sharjahs. Aastast 2005 on suuruselt kolmandas emiraadis sõidetud ringrajapaatide F-1 klassi MM-sarja finaali ja aastast 2015 on seal toimunud jetispordi MM-sarja finaalid. Sharjah GP-le oli tulnud osalema üle 60 piloodi ja esindatud oli pea 30 riiki.

Enne viimast etappi oli meie sõitjatest kindlas medalikonkurentsis SKI Ladies GP1 klassis Jasmiin Üpraus ja võimalus medali eest võidelda oli ka Runabout GP1 klassis Anton Pankratovil. SKI GP1 klassis osaleval Markus Lutsokerdil oli etapi eesmärgiks sõita ennast kuue parima hulka.

Eelviimasel Hiina GP-l sai tõsiseid kahjustusi Üprausi jeti mootor ja Sharjahsse oli vaja toimetada Eestist uus mootor ning enne võistlust ära vahetada. Kogu meeskond lendas kuus päeva varem kohale, et saaks ettevalmistused korralikult tehtud.

Vabatreeningute aegadest oli näha, et masin töötab hästi ja ettevalmistus õnnestus. Vahe hetkel MM-sarja tugevaima sõitja rootslanna Emma-Nellie Ortendahliga oli ainult 0,08 sekundit. Kvalifikatsioonis sõitis Jasmiin Emma-Nellie järel välja teise tulemuse.

Esimesse sõidus sai Üpraus suurepärase lähte ja asus sõitu juhtima. Kuni eelviimase ringini püsis Üpraus liidrina, aga siis pani Emma-Nellie kõik oma oskused mängu ja sai Jasmiinist mööda. Esimese sõidu võitis Ortendahl, teine oli Üpraus ja kolmas Jonna Borgström Rootsist. Jasmiini põhikonkurent prantslanna Estelle Poret oli viies, punktivahe pronksi heitluses vähenes kaheksale punktile.

Teises sõidus sai parima stardi Jonna Borgström ja kohe tema kannul Jasmiin. Esimese ringi alguses sattus Jasmiini jett Jonna jeti lainesse ja läks sealt lainest õhku. Üpraus tegi läbi karmi kukkumise, kuid hoolimata põrutusest sõitis ta sõidu lõpuni korjamaks nii palju punkte kui võimalik. Sõidu võitis Jonna, teine oli Ortendahl ja kolmandaks tõusis Poret. Enne viimast starti oli Jasmiinil teoreetiline võimalus pronksiheitluses olemas.

Viimases kolmandas sõidus määras väga palju startimine 12. kohalt. Sõidu võit kuulus Jonna Borgströmile, teine oli Jessica Chavanne Prantsusmaalt ja kolmas Sofie Borgström Rootsist. Üpraus lõpetas sõidu viiendana. Maailmameistri tiitel läks kokkuvõttes Emma-Nellie Ortendahlile, hõbemedal Jonna Borgströmile ja pronks Estelle Poretile.

"2019 on olnud justkui sõit Ameerika mägedel nii mulle kui ka mu tiimile - rohkelt rõõmu, võite ja õppimist! Ma ei ole kunagi olnud nii kiire ega valmis oma koha eest võitlema võistlusrajal - neli kohta MM.poodiumil ja ämbritega kogemust. Kahjuks pidime me see aasta kannatama ka mitmete tehniliste probleemide küüsis ja kaotasime seeläbi väärtuslikke punkte - kuid see ongi motosport!" võttis Üpraus hooaja kokku.

Runabout GP1 klassis võistleval Anton Pankratov oli enne Sharjah etappi sarja üldarvestuses seitsmendal kohal, medalist lahutamas 11 punkti ja ees ootamas kolm starti. Punktiseis oli ülitihe ja MM-tiitli võitmise võimalus kokku seitsmel sõitjal. Favoriitideks peeti Jeremy Perezit Prantsusmaalt, Marcus Jorgenseni Taanist ja hetkel sarja juhtivat Andrzej Wisniewskit Poolast.

Juba vabatreeningutes oli aegadest aru saada, et Antoni jett ei tööta korralikult. Kvalifikatsioonis sõitis ta küll ennast tänu heale taktikale üheksandale kohale aga viimases kvalifikatsioonis oli kaotus liidritele suur.

Esimeses stardis sai Pankratov küll minema aga juba neljandal ringil ütles tehnika üles ja sõit tuli katkestada. Sõidu võitis Perez, teine oli Jorgensen ja kolmas oli Samuel Johansson Rootsist. Wisniewski oli neljas.

Teiseks sõiduks sai Pankratov jeti liikuma aga kiirust ei olnud endiselt. Antoni eesmärk oli püüda sõidud läbi sõita ja koguda nii palju punkte kui võimalik. Esimese ringi lõpus oli Pankratov 13. kohal ja sõidu lõpuks õnnestus kaks kohta tõusta aga peale sõitu võeti sõidus tehtud vea eest üks ring vähemaks ja lõpuprotokolli läks kirja 16. koht. Sõidu võitis Jorgensen, kes tõusis sellega MM-sarja liidriks. Teine oli Perez ja kolmas Samuel Johansson. Wisniewski katkestas sõidu ja oli medalimängust väljas.

Kolmandaks sõiduks oli Antonil taktika sama, teha stabiilne sõit ja võtta nii palju punkte kui võimalik on. Stardist sai Pankratov puhtalt minema ja sõidu keskpaigaks oli tõusnud 9. kohale. Samas jäi võrreldes konkurentidega kiirust vajaka ja sõidu lõpetas Pankratov 13. kohal.

Tiitliheitluses läks aga asi põnevaks, kui Jorgensen asus stardist sõitu juhtima Perezi ees. Perez pingutas meeletult, aga Jorgensenist mööda ei saanud. Viimasele ringile minnes tundus, et Jorgensen võtab kindla võidu kuid mõnisada meetrit enne finišit suri Taanlase jett välja ja enam käima ei läinud. Teda jälitanud Perez ei suutnud oma silmi uskuda ja võitis teist aastat järjest Runabout GP1 klassis MM-tiitli. Hõbemedal läks Rootsi Samuel Johanssonile ja pronks Marcus Jorgensenile. Anton Pankratov tuli MM-sarja kokkuvõttes kaheksandale kohale.

SKI GP1 klassis osalev Markus Lutsokert Sharjah GP-l vabatreeningutest kaugemale ei jõudnud. Markuse jeti mootoril ei olnud jõudu ja mehaanikud tegid mis suutsid, aga esimeseks stardiks ei suudetud viga kõrvaldada ja Markus oli sunnitud ülejäänud etappi kõrvalt vaatama.

Enne viimast etappi oli austerlasel Kevin Reitereril tiitlivõidust puudu ainult üks punkt ja tegelikult oleks piisanud ainult ühe sõidu läbi sõitmisest, et kindlustada omale MM-tiitel. Sellegi poolest võttis Reiterer Sharjah GP-l etapivõidu kolme sõidu võiduga. MM-sarja hõbe ja pronksmedali pärast käis kõva võidusõit norralaste Stian Schjetleini ja Daniel Svae Anderseni vahel. Lõppresultaadiks hõbemedal Andersenile ja pronks Schjetleinile. Markus Lutsokert oli MM-sarja kokkuvõttes 13. kohal.

Jetispordi 2020. aasta hooaja MM-sari saab alguse juba 14. veebruaril Kuveidis.