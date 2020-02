Kaks Eesti ratturit jõudsid Prantsusmaal esikümnesse

Võistluse võitis Laugu klubikaaslane Clement Carisey ajaga 2:42.20. Teise koha sai Jonathan Couanon ja kolmanda Erwan Soulie. Koos Kiskoneniga samas klubis sõitev Joosep Sankmann lõpetas võistluse 88. kohal. Grupp, kuhu kuulusid kõik Eesti ratturid, kaotasid võitjale seitsme sekundiga.

"Võidusõidu algus oli üpris närviline ja samas igav, sest tõmblemist oli pundis palju, aga keegi otseselt rünnata ka ei soovinud, sest umbes 80% pundile oli see hooaja esimene võistlus," rääkis Lauk peale võistlust, kus tuli sõita esmalt 13 kilomeetrit ringini, mida läbiti viiel korral ja seejärel suunduti tagasi finišisse. "Teise ringi alguses panid neli meest plagama ja meil oli sobiv mees Carisey näol sees. Pärast taga küll rünnati, aga olime alati kaasas ja tööd ei teinud, kuna otseselt vajadust polnud ja usaldasime oma meest ees. Sedasi jooksis asi jälle kokku ning mehed ees jätkasid oma teekonda."

"Lõpuks viimasel ringil võtsid St Etienne ja Roanne töö tegemise enda peale, et jooksikud tagasi tuua. Meil oli aga juba eelnevalt omavahel kokku lepitud, et kui nad peaks meie mehe kätte saama ning peaks tulema grupifiniš, siis olen mina valmis. Õnneks vormistas meie poiss Carisey ees tulemuse ilusasti asja ära. Tagant pundist noppisime veel selle, mis asfaltile jäetud oli ehk poisid tegid hea töö ja vedasid mu finišiks lahti ning sealt jäi noolida 4. koht. Kokkuvõtteks võib öelda, et tegemist oli meie tiimi poolt kollektiivselt ilusa esitusega," lisas Lauk.

Lauk jätkab võistlemist uuel nädalal Prantsusmaal toimuvatel ühepäevasõitudel.