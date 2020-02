Antti Rogenbaum: noored peaks treenima mitmekülgselt

Peamiselt noortest mängumeestest koosnev Aruküla/Audentes pole 13 vooruga võidumaitset tundnud, aga viimastes mängudes hakkab nii-öelda lubama. Detsembris jäädi HC Kehra/Horizon Pulp&Paperile ja jaanuaris Viljandi HC-le alla ühe väravaga, sel nädalal oldi pikalt mängus sees mulluse hõbeda HC Tallinna vastu.

"Võite küll veel pole, aga koostöö on meeskonnas lõpuks laabuma hakanud ja seda nii kaitses kui rünnakul. Kui mängijad peavad kinni sellest, mida peatreener Martin Noodla räägib, siis mängupilt kohe paraneb," tõi Antti Rogenbaum välja viimaste kohtumiste tasavägisuse peamise põhjuse.

"Jalgratast ei leiuta ja selle taha ei tohiks ka enam pugeda, et noored ollakse. Mina üritan vähem platsil käia, ideaalis peaks mulle viis ja Markus Kasele 55 minutit jaguma. Viimases kohtumises Tallinna vastu oli lust vaadata, kuidas lapsest peale koos treeninud Kask ja mängujuht Martin Kalvet kokku mängisid," kiitis 38-aastane joonemängija.

Noodla tõi välja Rogenbaumi rolli juhendajana või isegi treeneri käepikendusena väljakul. "Eks ma ikka ütlen sõna sekka ja minu arvates käib see kogenud palluri puhul asja juurde. Aga kui oled pikalt platsil olnud ja endal hing paelaga kaelas, siis jääb jutustamist muidugi vähemaks," muigas Rogenbaum.

"Noored peavad mõistma, et just neil tuleb meeskonda vedada. Õnneks meil kõik töötavad selle nimel ja on loodud ka head tingimused. Pole nii, et mida rohkem trenni teed, seda paremaks saad. Treenida tuleb mitmekülgselt ning Audenteses seda tehaksegi, jõusaal, akrobaatika ja ujumine kuuluvad seal kavasse," sõnas ETK Spordiklubi ja HC Tallase kasvandik.

Rogenbaum ise alustas käsipalliga suhteliselt hilja, 12-aastaselt, sest Arukülas veel toona treeninguid polnud. HC Kehraga võitis ta 2006. aastal küll Balti liiga, aga tõeline edu saabus Soomes, kus Rogenbaum kaheksa aastaga Riihimäe Cocksis võitis kuus meistrikulda, viis karikat ning valiti kolmel hooajal kõrgliiga sümboolsesse koondisse.

"See oli hea aeg, tõeliselt mõnus oli sellises tiimis mängida. Vahepeal ei kaotanud me pooleteist aasta jooksul kordagi. Joonemängijana oli elu eriti hea, sest tagaliinis oli häid viskajaid ja tarku joonele söötjaid ning nii tuli minulgi lõpuks kokku 932 väravat," võttis Rogenbaum kokku eduka Soome-karjääri.

"Eestis pole hetkel joonemängijatega halb seis. Koondises on kogenud Martin Johannson ja Armi Pärt ning lisaks Hendrik Varul. Kui nendega midagi juhtub, on kodusest liigast võtta Ülljo Pihus Põlvast või Rainer Kelk Tallinnast. Ja meie Markus Kask on kindlasti tulevane koondisematerjal – sarnane mängija Johannsoniga, vaja veel pisut võhma ja jõudu juurde," hindas Rogenbaum 19-aastast meeskonnakaaslast.

"Eesti meistriliiga on tänavu päris põnev. Serviti kaotas Tallinnale, kes jäi siis Balti liigas selgelt alla kehralastele ja need siis omakorda said suurelt Serviti käest. Tapa pakub kõigile kõva vastupanu. Kui keegi küsib, kes tuleb meistriks, ütleks esimese hooga Serviti. Aga siis hakkaks mõtlema, et oot-oot – nii lihtne see pole," arvas Rogenbaum.