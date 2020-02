Korvpalliliit tahab juubeliaasta puhul püstitada Guinnessi rekordit

Korvpalliliidu pressikonverents toimus kolmapäeval Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlas, mis on märgiline koht - just see oli üks koolidest, kus sada aastat tagasi korvpalli mängima hakati. Tutvustati juubeliaasta plaane, millest mõned on õige suurejoonelised.

"Nendest üks suurimaid on kindlasti Guinnessi rekordi tegemine," rääkis pressikonverentsil korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. "Tahame 165 asukohas üle Eesti tabada ühel päeval 100 000 vabaviset."

Lisaks sellele tahetakse uuendada Kuulsuste halli, korrastada tänavakorvpalli väljakuid üle Eesti ning luua Tallinnasse eraldi uus areen ning palju muudki. Ka rahvuskoondise kodumängud lisavad pidulikkust.

"Meil on sellel aastal kolm kodumängu," jätkas Kuhi. "Oleme teinud erikujundusega rahvuskoondise vormi, et avaldada tunnustust meie kaitseväele."