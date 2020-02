Jaanimaa klubi vahetamise põhjusest: mulle meeldivad ambitsioonid

"Kõik algas juba detsembri keskel. Esimene kontakt oli agendi poolt, et kui võimalus on. Ütlesin, et väga huvitav asi minu jaoks ja kindlasti tasub mõelda," rääkis Jaanimaa intervjuus ERR-ile. "Alles puhkusel mainiti midagi jälle ja siis helistas mulle treener Spartakist ning rääkis nende projektist. Ma ei lähe sinna niisama, vaid seal on ambitsioonikas klubi. Tahetakse ehitada tiimi, kes tuleb Venemaa meistriks ja mängiks Meistrite liigas. Plusse oli väga palju. Kindlasti ei pidanud ma päeva lõpuks kaua mõtlema. Moskva Spartak, Moskva linn, head tingimused, super treeningbaas, kõik asjad klapivad. Loodame, et läheb hästi seal."

Kuidas erinevad aga Ukraina ja Venemaa klubide tasemed? "Minu endine klubi on tasemelt hetkeseisuga kõvem, aga peasponsoril on tõsi taga ja järjest võetakse uusi mängijaid," jätkas Jaanimaa. "Minusuguseid mängijad taheti veel võtta koos üleminekusummade ja asjadega, aga Ukrainast keelduti, kuna Motori poleks muidu mängijaid jäänud. Võimalik, et paar tükki tuleb veel üle, aga järgmiseks hooajaks on väga korralik seltskond seal kindlasti koos. See on väga huvitav ja mulle meeldib selline ambitsioonikas asi."

"Kõrgliiga on Venemaal aga kõvem kui Ukrainas, see on fakt," lisas Jaanimaa. "Lihtsalt eesmärk on Meistrite liigasse jõuda ja Venemaa meistriks tulla. Venemaa liiga pärast ma päeva lõpuks sinna ei läinud."