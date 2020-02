Käsipallileegion: Grištšuk jõudis Tšehhi karikafinaali Voika vastu

Eelmisel nädalal said pea kõik eestlastega seotud välismaised käsipalliliigad talvepausi järel sisse täishoo. Eesti mängijatest kulges nädal eriti hästi Martin Grištšukil, kes viskas Tšehhimaal kahe mänguga kümme väravat ning edenes Praha HC Duklaga karikafinaali, kus ootab ees Kristo Voika koduklubi Nove Veseli TJ Sokol.

Kolmapäeval alistas Dukla poolfinaalis dramaatilisel moel HCB Karvina, kellele mullu karikafinaalis alla jäädi. Poolaeg lõppes 13:13 viigiga, normaalajast jäi mängida pool minutit, kui vastased 28:27 ette läksid. Dukla tõi seitsmenda väljakumängijana platsile Grištšuki, kes viskas viigivärava ning järgnenud karistusvisete seerias olid pealinlased 4:1 täpsemad.

Martin Grištšuk: hoidsin pead maksimaalselt külmana

"Kohtumine oli väga raske, põnev ja emotsionaalne. Tegime ainult neli tehnilist viga, aga kaitses olime raskustes, sest mängisime kokku 20 minutit vähemuses. Saime siiski neljaväravalisest kaotusseisust välja. Viimasel rünnakul hoidsin pead maksimaalselt külmana ja küllap see aitaski viigivärava viskamisel," kirjeldas Grištšuk.

Karikavõitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ja need toimuvad märtsis. Dukla vastaseks on Kristo Voika tööandja Nove Veseli TJ Sokol ehk Eestisse tuleb sel hooajal igal juhul Tšehhimaa karikavõit. Laupäeval leppis Dukla kohalikus meistriliigas 26:26 (15:10) viigiga, Grištšuk viskas nagu karikasarja poolfinaaliski viis väravat.

"Väga valus viik, võinuksime rahulikult võita, sest esimene poolaeg oli täielikult meie kontrolli all. Teise pooltunni algul tegime aga viie minutiga neli pallikaotust ja vastane karistas need kõik ära. Initsiatiivi enam tagasi ei saanudki ja nii kaotasime punkti. Aga pole hullu, hoiame pea püsti ja küll võidud tulevad," uskus esimest hooaega välisklubis mängiv paremsisemine.

"Talvepaus läks kuidagi kiiresti, nagu ilmselt kõigil palluritel. Siis käisime Slovakkias turniiril, kus võitsime kõik kolm mängu ja mind pärjati parima snaipri auhinnaga. Kahjuks kaotasime Karvina vastu põlvevigastusega oma põhimängujuhi ja üks vasaksisemine on hüppeliigese traumaga audis, nii et hetkel on koosseisuga probleeme," selgitas Grištšuk.

Voika ja Sokol võõrustasid laupäeval liigamängus Plzeni Talent M.A.T.-i ning pidid tunnistama tiitlikaitsja ning liidri 30:24 (14:10) paremust. Eesti koondise mängujuht viskas kolm väravat. Plzeni klubi on 26 punktiga liider, järgnevad Dukla ja Karvina 23 silmaga. Sokol hoiab 19 punktiga kuuendat kohta.

Patrail ja Hannover-Burgdorf liidri vastu ei saanud

Saksamaal mängiti talvepausijärgne esimene voor. Mait Patrail viskas ühe värava ja andis kaks resultatiivset söötu, kuid TSV Hannover-Burgdorf kaotas kodusaalis kümne tuhande pealtvaataja silme all liider THW Kielile 25:32 (13:18). Hannover langes 31 punktiga kolmandaks, eespool on Kiel 34 ja SG Flensburg-Handewitt 32 silmaga.

HSG Krefeld oli 2. Bundesligas lähedal kümnemängulise kaotusteseeria lõpetamisele, ent jäi siiski 26:27 (13:14) alla DJK Rimpar Wölfele, Karl Roosna viskas kolm väravat. Karl Toom oli täpne ühel korral, kui TV Emsdetten alistus 20:27 (8:14) Dener Jaanimaa endisele koduklubile TuS N-Lübbecke.

Soome kõrgliigas jäi Siuntio IF kodus selgelt, 23:37 (12:16) alla tabeliliider Helsingi Dickenile. Sten Maasalu viskas SIF-i kasuks neli väravat, Ott Varik ei mänginud. Helsingi IFK-s palliv Ardo Puna taastub vigastusest, tema koduklubi alistas Åbo IFK 39:33 (19:13) ja kaotas tiitlikaitsja Riihimäe Cocksile 23:27 (12:13).

Johannsoni ja Celminši koduklubidele algas aasta hästi

Sarnaselt ja edukalt alustasid aastat vastavalt Rumeenia ja Sloveenia meistriliigas mängivad Martin Johannson ja Andris Celminš. Mõlemad said nädalaga kaks liigavõitu, ehkki väravaid ei visanud. Olukorrale lisab sarnasust, et meie koondislaste tööandjad paiknevad liigatabelis samal ehk kolmandal astmel.

Bukaresti Steaua alistas kodus Calarasi AHC Dunarea 31:28 (19:18) ja võõrsil CSM Resita 30:24 (16:11) ning kerkis kolmandaks. Velenje RK Gorenje sai võimsa 35:22 (18:11) koduvõidu teisel kohal oleva Ribnica RD Riko üle ning oli pühapäeval võõrsil napilt 26:25 (11:10) parem ND Koper 2013-st.

Rootsi esiliigas said eestlaste klubid võidulisa. Armi Pärt oli täpne kahel korral, kui HIF Karlskrona sai 33:26 (20:10) jagu Roslageni Rimbo HK-st. Õlavigastusega eemal oleva Hendrik Varuli leivaisa Hammarby IF alistas aga võõrsil liiderklubi HK Aranäsi 29:28 (13:10).

Jesper Bruno Bramanis avas aasta nelja värava ja kaotusega, sest HV KRAS/Volendam jäi Hollandi kõrgliigas 17:31 alla Kwintsheuli Wemantrans/Quintusele. Alina Molkova kirjutas enda arvele kaheksa tabamust ja CHEV Diekirch alistas Luksemburgi naiste meistriliigas Differdange'i Red Boysi 34:28 (22:13).