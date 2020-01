Risto Lepp: arvata oli, et koondisepausi järel on mõlema meeskonna mäng rabe

Kaks Eesti paremat käsipalliklubi tõid esmaspäeva õhtul Kalevi spordihalli "lavale" põnevusetenduse, kus HC Tallinn alistas Põlva Serviti 24:23 (10:8). Pealinnaklubi tõusis võiduga tiitlikaitsja Serviti kannule meistriliiga tabeliski, punkte on neil vastavalt 18 ja 19.

"Arvata oli, et pärast kuuajalist koondisepausi on mõlema meeskonna mäng on veel rabe. Oli alles teine meistrivõistluste voor," lausus Tallinna peatreener Risto Lepp ERR-ile. "Saime alguses initsiatiivi enda kätte ja dikteerimise rahulikult lõpuni."

"Aga selge, et Servitil on pikem pink, kvaliteeti rohkem ja hetkel on nad tasemelt veidike kõvem võistkond kui meie. Aga pidasime lõpuni vastu: kaitse toimis, väravavaht toimis, positsioonirünnakul ei teinud rumalusi ka."

HC Tallinn on Lepa käe all treeninud alates septembrist ja praegu võetakse asju rahulikult. "Eks esimene pool hooajal oli päris karm. Pea aks-kolm mängu iga nädal ja meeskonnal oli jõuludeks mahlad väljas," ütles ta.

"Nüüd on kergem periood, Balti liigas ka veel kolm mängu. Siis saame keskenduda Eesti meistrivõistluste peale. Minu ülesanne on meeskond mentaalselt ja füüsiliselt kevadeks tippvormi ajada."