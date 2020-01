Peidi ja Ennoki koduklubi kaotas Meistrite liigas Türgi tipule

A-alagruppi kuuluv Salo naiskond kohtus võõrsil Türgi tippklubi Istanbuli Eczacibasiga. Soome klubi pidi vastu võtma kindla 0:3 (16:25, 13:25, 13:25) kaotuse ning jätkab võiduta, kirjutab volley.ee.

Mõlemad eestlannad kuulusid algkoosseisu, Peit tõi neli punkti (-1), Ennoki arvele jäi kaks punkti (-3). Salo edukaim oli kaheksa punktiga (+4) Katarina Pilepic, võitjatele tõid nii Natalia Pereira kui Tijana Boškovic 14 punkti.

Eczacibasi on ka A-alagrupi liider täisedu nelja võidu ja 11 punktiga. Punkt ja võit vähem on Istanbuli Fenerbahcel, kolmas on Poola klubi Budowlani Lodz ühe võidu ja kolme punktiga.