Sander Raieste: pidasime kokku lepitud asjadest väga hästi kinni

"Täna tõesti pidasime kokku lepitud asjadest väga hästi kinni. See, mida trennis harjutasime nende vastu, seda me ka täpselt tegime. Rünnakul pall liikus, kaitses jäime küll lauas alla, aga muudest asjadest pidasime ikka suhteliselt hästi kinni. Ma arvan, et see oli väga hea meeskondlik võit meie jaoks," ütles Sander Raieste intervjuus ERR-ile.

Kas järjestikused kaotused olid meeskonda juba häirima ka hakanud? "Muidugi, keegi ei taha kaotada ju. Mängime ikkagi selleks, et teha võimalikult stabiilne hooaeg ja enda taset näidata. Eriti Eesti-Läti liigas peaksime me võitma, olles ikkagi VTB sats. Ma arvan, et see mäng andis meile palju enesekindlust juurde ja siit on väga hea edasi minna jälle."

Järgmise kohtumise peab Kalev/Cramo võõrsil, kui 2. veebruaril sõidetakse külla Peterburi Zeniidile. Oktoobrikuus toimunud kohtumisel võidutses Kalev/Cramo tulemusega 84:80.