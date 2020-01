Cavendishi olümpiaunelm on purunemas

Tour de France'il 30 kuldmedalit võitnud ja maanteel grupisõidu maailmameistriks kroonitud Cavendish on MM-idel kuldmedali kaela saanud ka madisoni sõitudes. See juhtus 2005. ja 2008. aastal koos paariliste Rob Haylesi ja Bradley Wigginsiga. Just sellel meelisalal, mis peale 12-aastast pausi olümpiakavva tagasi toodi, lootis britt võita kuldmedali.

34-aastane Cavendish peab olümpianormi täitmiseks lootma nüüd vaid veebruarikuus Berliinis toimuvatele maailmameistrivõistlustele. Selle muudab aga raskemaks asjaolu, et MM-ile pääsemiseks peab Suurbritannia kuuluma riikide edetabelis 18 parema hulka. Hetkel ollakse 20. positsioonil. Suurbritannia meedia andmetel on viimasel MK-l meeste madisoniks üles antud Ethan Hayter ja Ollie Wood.

Samuti räägib andeka sprinteri vastu see, et olümpiakoondisesse mahub vaid viis sõitjat. Viimase koha saab suure tõenäosusega omale kõige tugevam jälitussõitja, kuna kui üks liige neljasest jälitussõidu meeskonnast ei peaks saama mingil põhjusel startida, siis on talle asendus olemas.

2008. aastal Pekingis toimunud olümpial lõpetas Cavendish madisonis koos Wigginsiga 9. kohal. Ta oli seejuures ainuke Suurbritannia trekisõitja, kes jäi toona medalist ilma. Rio olümpial pälvis britt hõbeda omniumis.