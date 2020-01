Saaremaa teenis Lätis võidulisa ja möödus Selverist

Saaremaa resultatiivseim oli 16 punktiga (+13) Keith Pupart, Daniel Maciel lisas 12 punkti (+8). Saaremaa vastuvõtt oli 57%, rünnak 54%, sulustamisega teeniti 12 puntki, servil löödi 2 ässa. Jelgava edukaimad olid võrdselt 8 punktiga Karlis Pauls Levinskis ja Gatis Slavens (efektiivsus mõlemal +6), vahendab Volley.ee.

Liigatabelis möödus Saaremaa Selver Tallinnast ja hoiab nüüd kolmandat kohta, punkte on koos 33. Credit24 Meistriliiga liider on 40 punktiga Bigbank Tartu, teisel kohal on 34 punktiga Jekabpilsi Luši, Selver (31 punkti) langes neljandaks. Saaremaal on peetud 14 mängu, Tartul, Jekabpilsil ja Selveril 16 mängu.

Pühapäeval kohtub Saaremaa RTU/Robežsardzega.