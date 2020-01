Selgusid Tour de France'il osalevad meeskonnad

Organiseerijad eraldasid vabapääsme Arkea-Samsicile, kuhu kuuluvad staaridest Nairo Quintana, Nacer Bouhanni ja Warren Barguil, ning B&B Hotels-Vital Conceptile, mille koosseisust leiab Bryan Coquardi ja Pierre Rollandi. See on esimene kord, kui B&B Hotels-Vital Concept Prantsusmaa suurtuuril sõidab. Wild card'ist jäi ilma teiste seas Circus–Wanty Gobert, kirjutab Spordipartner.ee.

Teoreetiliselt on võimalik, et Touril stardib koguni viis Eesti ratturit, sest osalejate hulgas on ka EF Education First (Tanel Kangert), Bora-Hansgrohe (Martin Laas) ja Israel Start-Up Nation (Mihkel Räim ja Norman Vahtra). Tour algab 27. juunil Nice'is ja lõppeb 19. juulil Pariisis.

Pariis-Nice'i velotuurile teenisid vabapääsme Team Total Direct Energie, Nippo Delko Provence ja Arkea-Samsic. Dauphine tuuril pääsevad starti B&B Hotels-Vital Concept, Circus-Wanty Gobert ja Arkea-Samsic.