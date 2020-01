Olümpiaks valmistuv Nibali: mind ei häiri, et inimesed mind vanaks peavad

Touril panustab Trek-Segafredo Richie Portele ja Bauke Mollemale. Kuna olümpia grupisõit leiab aset kuus päeva peale Touri, on ratturid raske valiku ees. Alejandro Valverde, Michael Woods ja Julian Alaphilippe on otsustanud näiteks Touril osaleda, kirjutab Marathon100.com.

"Siiralt usun, et Tourist loobumise ning Girole ja olümpiale keskendumise taga on loomulik loogika. Nendele järgnevad mägise trassiga maailmameistrivõistlused Šveitsis. Järgmine aasta tuleb minusugustele ratturitele põnev," rääkis kõigil kolmel suurtuuril üldvõiduni jõudnud Nibali.

35-aastane Nibali ei pööra tähelepanu statistikale, et vähesed temavanused ratturid on suurtuuri võiduni jõudnud. "Ma ei tea, kas ma võidan, kuid valmistun hästi ja arvan, et suudan midagi korda saata. Fakt, et tahan hooaega alustada varakult ja minna eelnevalt mäelaagrisse, näitab, et olen motiveeritud. Mind ei häiri, et inimesed mind vanaks peavad. Nad on seda kolm viimast aastat öelnud. Kui minu "parim enne" on möödas, siis mida öelda vana ja vaese Valverde kohta, kes on peaaegu 40?" küsis Nibali vastu.