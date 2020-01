Allar Raja: uus treener on toonud uue hingamise

Pärast ebaõnnestunud aastat võttis Matti Killingult sõudekoondise juhendamise üle soomlane Veikko Sinisalo, kes on treeningettevalmistuses teinud tuntavaid muudatusi. Selja taha jääb esimene lõunalaager Itaalias, neljapaadi koosseis peaks selge olema veebruariks.

Allar Raja sõnul on mehed motiveeritud ja koondisesisene konkurents tihe. "Nagu ikka toob uus inimene teatud mõttes uue hingamise. Ükskõik, kes see oleks olnud väljast või Eestist. Siit oleks muidugi olnud võimatu leida Mati Killingule samaväärilist asendajat," rääkis Raja intervjuus Vikerraadiole. "Sinisalo tulekuga kaasneb kõikide meeste omapoolne tegevuse mõtestamine - mille jaoks seda tegevust tehakse ja kuidas seda saavutada. Kõik vaatavad kriitiliselt peeglisse ja tundub, et vastused on leitud."

"Suurim muutus on see, et kaheksa meest on tiimis ja kõik kaheksa meest kohtuvad igahommikusel treeningul kell 9 ja teist korda kell 15 päeval," jätkas Raja. "Palju treeninguid tehakse kõik koos ka laagrivälisel ajal ja see kannab ühistegemise mõttes vilja. Raskematel päevadel saame koos tehes efektiivsemad treeningud kirja. Mehed tulevad rõõmsa meelega trenni ja lähevad rõõmsa meelega ära. Omaette nohistamist ja tegemist praegu ei ole."

"Kui rääkida treeningu sisulisest poolest, siis treeneri jaoks on oluline aeroobse võimekuse kasvatamine treeningmahus. Ehk treeningmaht on sama, aga vahekord on muutunud aeroobse töö poole kaldu. Kui varem tegime palju kangiga trenni, siis nüüd on jõusaali osapool väiksem. Pigem püüame aeroobseid ja anaeroobseid võimekusi parandada ilma võistlusteks liigselt forsseerimata," rääkis Raja. "Treener mainis kohe ära, et sisevõistlused tema jaoks tähtsad ei ole ja seda on näha ka treeningplaanist. Treeningkoormus ei arvesta sisesõudmiste võistlustega, vaid nendega, mis on vee peal märtsis, aprillis, mais."

"Juba paistab, et treeningud hakkavad tulemust andma ja see annab positiivset tagasisidet, et liigume õiges suunas. Kõik mehed ei ole suutnud võib-olla päris täpselt oma kehalise võimekuse jaoks treeningprogrammi tööle saada ja neil võis olla eelmisel hooajal seis sel ajal väheke parem, aga enda seisu pean paremaks. Raske on öelda suures plaanis programm sobib, aga pigem tundub, et sobib," lisas Raja.

Sõudekoondis on varasemalt palju talviseid treeninguid teinud suusatades. Sama oli plaanis tänavu. Kuidas segab lumepuudus koondise treeningplaani? "Plaane otseselt muutnud ei ole. Oleme sooja ilma tõttu saanud ratast õues sõita. Taastavad treeningud oleme teinud ratastel, hommikul arendavad ergomeetril. Sinna vahele jooksu ja ujumist. Treeningutega on üldiselt hästi ja keegi ei ole tumedast ja sombusest ilmast moraali alla lasknud," kinnitas Raja. "Ees ootab suusalaager Soomes, aga kõik mehed sinna ei tule teatud isiklikel põhjustel. Seal saame suusakilometraaži kasvatada ja ma usun, et erinevad treeningud mõjuvad meile hästi."

Neljapaadi koosseis peaks selge olema veebruariks. "Ma arvan, et see on ka viimane aeg hakata proovima neid kombinatsioone, et märts-aprill-mai saaks selgeks, millega me saame maikuus kvalifikatsioonvõistlustele minna. Enne seda on kaks MK-etappi ja seal ei tohiks enam muutusi teha," mõtiskles Raja. "Mina isiklikult ärevaks tegevat pinget veel ei taju. Meil on kogenud koondis ja pigem ollakse sellises meeleolus, et saadakse aru, et pole palju aega jäänud. Püüame fokusseeritult treeningud ära teha, mitte haigeks jääda ja püüame võidelda olümpiapääsme eest. Seda, mida vastased teevad, seda me mõjutada ei saa. Positiivne häälestus ja enesekindlus on meil olemas ja kui midagi drastiliselt ei muutu ja saame sellise tundega lõpuni minna, siis meil on head väljavaated. Veehooaja lähenedes võib see ärevus muidugi painavamaks muutuda, hakkab peas rohkem see trall pihta. Hetkel talvel on pigem selline mõnus omavaheline konkurents treeningutel. Minu esimene eesmärk on pääseda põhipaati ja teine kvalifitseeruda OM-ile."