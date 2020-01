Olümpialootust üleval hoidvad sõudjad saavad Alfa võistlusele kõvad konkurendid

Hetkel on enamik neljapaadi koosseisu kandideerivast kaheksast mehest Soomes suusalaagris. "Tallinna võistlema tullaksegi mahutreeningute pinnalt, spetsiaalselt Alfaks keegi valmistunud pole," rääkis võistluste peakorraldaja Mihkel Klementsov.

Küll aga on sõudemasinal hoogsalt trenni teinud eelmise aasta üllatusmees Rainar Piik. Vanglateenistust esindanud Piik, kes vee peal sõudmisega tegelenud pole, läks aasta tagasi Alfal meeste finaalsõitu ootamatult juhtima ja Tõnu Endrekson suutis üllatajast mööduda alles viimasel sajal meetril.

Tänavu plaanib Rainar Piik osaleda veebruari alguses Pariisis sisesõudmise maailmameistrivõistlustel. "Tänu sellele on ta meie parimate sisesõudjate Tõnu Endreksoni ja Allar Raja kõrval täiesti reaalne favoriit ka Alfal," tõdes Mihkel Klementsov.

Tallinna saabub aga veel üks nimekas ergomeetrisõudja – varasemalt lausa seitse korda siin võidutsenud Pavel Šurmei Valgevenest. 43-aastane nimekas sõudelegend valmistub samuti Pariisi sisesõudmise MM-iks.

"Oktoobris ja novembris ei saanud just nii palju harjutada kui tahtnuks, ent viimased nädalad on trennid olnud tugevad," nentis Šurmei, kes loomulikult tahab Alfal võita. Kuigi tema ettevalmistus on peamiselt suunatud 2000 meetri distantsile Pariisis, teeb ta siiski iga nädal vähemalt korra ka selliseid lõike, mis aitaks saavutada head tulemust Tallinnas 1000 meetrit läbides.

"Ju see võiduaeg vahemikku 2.40-2.45 jääb," pakkus Šurmei. Kahjuks ei saa koos temaga Alfale tulla tema elukaaslane, naiste sisesõudmise maailmarekordiomanik Olena Burjak. Burjakil jääb tänavu käimata isegi MM-il, sest naine valmistub suvisteks olümpiamängudeks.

Alfa sõudevõistlus toimub juba 27. korda. Tegu on ühe suurima osalejaskonnaga sisespordisündmusega, kus kõrvuti tippudega võistleb sadu harrastajaid nii Eestist kui lähiriikidest.