Halb uudis Eesti sõudjatele: testvõistlustena mõeldud MK-etapid jäetakse ära

Koroonaviiruse tõttu otsustas Rahvusvahelise sõudeliit pika arutelu tulemusena aprillis ja mais Itaalias toimuma pidanud MK-etapid ära jätta. Esimene MK-etapp oleks pidanud toimuma 10.-12. aprillini Sabaudias, teine MK-etapp 1.-3. maini Vareses. Need võistlused pidid olema Eesti paarisaerulisele neljapaadile proovivõistlusteks enne olümpia kvalifikatsiooni regatti.

Ärajäämise taga on palju põhjuseid. Mõistetud on probleeme, mis tekivad Itaaliasse reisimisega, arvestades, et hetkel on terve Itaalia karantiinis. Lisaks saadakse aru, et meditsiiniliselt ei olda igal pool valmis koroonaviirusega tegelemiseks. Probleemkohti on teisigi.

Itaalias ei toimu kindlasti ka olümpia kvalifikatsioonivõistlust ehk meeste ja naiste üksikpaatide ning parasportlaste Tokyo pääsmeid ei anta välja 27.-29. aprillil Vareses vaid hoopis kusagil mujal. Info selle kohta avalikustatakse järgmisel nädalal, 17. märtsil.

Eesti paarisaerulise neljapaadi olümpia kvalifikatsioonivõistlus peetakse mai keskel Šveitsis. Luzerni regatil tuleb Tokyosse sõitmiseks mahtuda kahe parema sekka.