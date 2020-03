Taimsoo vihjas, kes võivad kuuluda olümpiapiletit püüdvasse neljapaati

Eesti paarisaerulisel neljapaadil on Tokyo olümpiapileti teenimiseks veel vaid üks võimalus. Mai keskel toimuval Luzerni regatil tuleb mahtuda kahe parema sekka. Kaspar Taimsoo avaldas peale esimest veelaagrit, et neljapaati kuuluvad suure tõenäosusega lisaks temale Allar Raja ja Tõnu Endrekson. Neljas mees valitakse Kaur Kuslapi ja Jüri-Mikk Udami vahel.

Laagerdasite kogu koondisega Itaalias. Mille peale seal enim rõhku pöörasite? Kuidas sujub koostöö uue treeneri Veikko Sinisaloga?

Olime laagris kolm nädalat. Esimene nädal, kuna on olnud pikk talvepaus, õppisime ühepaatidega uuesti sõudma. Teisel nädalal keskendusime kõige rohkem kahepaatidele, mis me komplekteerisime treeneri äranägemise järgi ja kolmandal nädalal sõitsime erinevates variatsioonides neljapaati. Proovisime teha esimesi teste, kuidas jookseb ja kuidas libiseb. Kindlasti jätkame sellega põhiliselt nüüd järgmises laagris. Mis puudutab Veikko Sinisalo, siis oleme viis-kuus kuud juba koostööd teinud ja nagu näha ka Eesti meistrivõistluste tulemustest, siis tulemused on läinud paremaks, selles suhtes on kõik õige ree peal.

Märtsi teises pooles ehk siis nüüd juba varsti peaks Itaalias uues treeninglaagris selguma ka, kes mahuvad neljapaati? Kuidas tundub, kes seal on?

Esialgne indikatsioon treeneri poolt on olnud see, et kindlad mehed neljapaadis on Allar Raja, Tõnu Endrekson ja eessõudjana mina ning siis neljanda mehe vahel käib hetkel valikuprotsess. Treener pakkus nendeks meesteks välja Kaur Kuslapi ja Jüri-Mikk Udami. Tõenäoliselt, kui järgmine laager algab, siis saame lõplikud otsused ära teha kumma mehega paat potentsiaalsemalt kiiremini liigub, aga võin juba ette ära öelda, et see on väga raske.

Olümpiapileti püüdmiseks on ainult üks võimalus, kvalifikatsiooniregatt Šveitsis mai keskel, kus tuleb tulla kahe parema hulka?

Kahtlemata on tegu üliraske võistlusega. Väga paljud tugevad sõuderiigid jäid olümpiapiletist ilma. See konkurents on tõepoolest üks tihedamaid, mida on pakkunud olümpia lisakvalifikatisooni regatt. Neid riike on väga palju: Prantsusmaa, Uus-Meremaa, USA, Kanada, Ukraina, Venemaa, kui ma nüüd enam-vähem peast täpselt võiksin teada. Mõned on neist olümpial medali saanud paatkonnad, mõned EM-il ja MM-il medali pälvinud paatkonnad. Väga tige andmine tuleb seal. Eks ole näha, kuidas läheb, aga hetkel tundub, et hea.

Juuni alguses igal juhul ka EM?

Jah, EM-ile läheme kindlasti ka. Vaatame, kui olümpiakvalifikatsiooniga saab ühele poole, siis on kindlasti hooaja üks esimesi suuremaid eesmärke tehtud ja siis saab vaadata, mis sealt veel edasi tuleb. Kui kvalifitseerume, siis on kõik hästi.