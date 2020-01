Kuuekordne trekisõidu olümpiavõitja võib teha oktoobris rallidebüüdi

Hoy rallidebüüti saab eeldatavasti näha McRae Rally Challenge'il, kuna britil on väga head suhted McRae perekonnaga. Samuti on olümpiavõitja sõitnud mitmel korral Colin McRae endiste masinatega. Viimati sai ta oma võimeid rallis proovile panna mullu Walesis, kus ta sõitis Colini isa Jimmyga läbi kõik asfaltikatsed 1995. aasta Subaru Impreza 555-ga.

"Ma tahaksin väga kaasa teha McRae Rally Challenge'il," ütles Hoy Autospordile. "Ma pean vaatama, kas see on üldse võimalik, kuid see oleks uskumatu sündmus. Walesis Jimmyga sõitmine oli üsna emotsionaalne. See masin ja kõik need inimesed.. lisaks veel kogu see armastus ja austus, mis rahval Colini vastu on. Kurb, et ta ei ole seda nägemas."