Hamilton: vormel-1 sarja jõudmine on muutunud noortele raskemaks

Kuuekordne maailmameister Lewis Hamilton usub, et vormel-1 MM-sarja jõudmine on noortele pilootidele muutunud aja jooksul raskemaks, kuna spordialaga tegelemine läheb järjest kallimaks.

Hamilton alustas oma teekonda kardirajalt, kust ta siirdus vormel-3 ja vormel-2 sarjadesse. 2007. aastal liitus ta vormel-1 meeskonnaga ning debütandina jäi ta õige napilt ilma MM-tiitlist, mille ta siiski aasta hiljem võitis.

"Mootorsport ei ole enam sama, mis ta oli varem. Kõikides madalamates sarjades osalemine on muutunud järjest kulukamaks, aga see ei peaks nii olema. See kõik on äri ja sealsed juhid ei ole minu mõttekäiguga samal lainel. Ma proovin mõelda, mida ma saaksin selle muutmiseks teha," ütles Hamilton.

Hamilton on kokku võistelnud 250 vormel-1 MM-sarja etapil, millest on võitnud 84. Pjedestaalile on ta jõudnud 151 korda.