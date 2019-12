Jaanimaa: Ida-Ukrainas on kohanemisaeg pikk, aga olen rahul

Eelmised kaheksa hooaega veetis ta Saksamaal, kuid suvel siirdus enda jaoks täitsa uude keskkonda, kui sõlmis lepingu Meistrite liigas mängiva Zaporižžja Motoriga, kirjutab Käsipall24.ee.

"Ütleme nii, et on tõesti on olnud väga erinev aasta," kinnitas Jaanimaa. "Kaheksa aastat veetsin ühes keskkonnas ning nüüd kolisin põhimõtteliselt Euroopast välja. Ida-Ukrainas on kõik väga erinev, kohanemisaeg on väga pikk. Kuid pean ausalt tunnistama, et olen muutusega väga rahul."

"Sain Eestis veeta täiesti traditsioonilised jõulud, mille juurde kuulusid kingid, söögid ja luuletuste lugemine," sõnas Jaanimaa. "Hetkel on puhkus ning tuleb natuke lõõgastuda ja käsipallist end eraldada, et olla valmis uueks perioodiks."

Loe täispikka intervjuud portaalist Käsipall24.ee.