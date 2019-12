Balti mere maade karikaturniir tuleb 16. korda

"BSBC näol on tegemist aasta ühe olulisima korvpallisündmusega, sest see avab noortekoondiste hooaja. Kõikides teistes kodumaistes korvpalliliigades sel ajal mänge ei toimu, et mängijad, treenerid, kohtunikud ja fännid saaksid tähtsast turniirist osa võtta," sõnas võistluse peakorraldaja Henri Ausmaa.

Eesti U-16 ja U-18 koondiste kandidaadid kogunesid treeninglaagrisse 27. detsembril. Lõplikud koosseisud BSBC turniiriks selguvad käesoleva aasta lõpuks.

Tütarlaste U-16 koondist juhendab serblasest peatreener Predrag Stanojcic, abitreenerid on Allan Siimann ja Anastassia Ptitsõna.

Poiste U-16 rahvuskoondise peatreener on TalTechi kõrgliigaklubi juhendaja Kris Killing, abitreeneriks Märt Kermon ja mänedžeriks Kaarel Traumann.

Neidude U-18 koondise peatreeneri kohuseid hakkab täitma hinnatud Marko Parkonen, teda abistab treener Rein Raam. Aastaid korvpalliliidus töötanud Raiko Matsalust saab võistkonna mänedžer.

U-18 noormeeste rahvusesinduse peatreeneri kohal asub toimetama Heiko Rannula. Abitreener Howard Frierit asendab eesoleval turniiril Venemaalt Eestisse naasnud Alar Varrak. Mänedžeritööd hakkab tegema Silver Jurno.

Eestlaste esimeseks vastaseks on Rootsi. U-16 neiud lähevad roostlannadega vastamisi reedel kell 16.30, U-16 noormehed kell 17.30, U-18 neiud kell 18.45 ja U-18 noormehed kell 19.45. Kõiki kohtumisi näeb otseülekandes Eesti Korvpalliliidu Youtube'i kanalilt.